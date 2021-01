Místa, která je možné navštívit v zimě a dokonce i v nouzovém stavu. Víkendový výlet si skvěle užijete

Naučná stezka Zlatý kůň

Vyráží se u východu z Koněpruských jeskyní a provede vás po zajímavostech v jejich blízkém okolí. Naučná stezka prochází národními přírodními památkami Zlatý kůň a Lom na Kobyle. Její délka je necelé 3 kilometry, není však nutné ji absolvovat celou, projít si můžete jen část trasy. První úsek stezky vede na vrchol Zlatého koně, odkud je nádherný rozhled do širokého okolí. Ačkoliv je to pouhých 100 metrů od cesty, po které se návštěvníci vrací z jeskyně, přichází na vrchol jen malá část turistů (není to ani skoro vůbec do kopce, převýšení činí sotva pár metrů).

Z vrcholu Zlatého koně je to jen pár kroků a dostanete se na horní hranu tzv. Císařského lomu, který se od západu zařízl do masivu Zlatého koně. Dnes je tento lom součástí velkolomu Čertovy schody západ, na který je z tohoto místa pěkný výhled. V zimě doporučujeme vyhnout se cestě z vrcholové části Zlatého koně, kde vede naučná stezka do opuštěného Houbova lomu přímo pod jeskyněmi. Cesta je náročnější a je potřeba větší zdatnosti a opatrnosti.

Pokud i tak neodoláte, z Houbova lomu pak pokračujte východním směrem podél dalších opuštěných lomů na jižním úpatí Zlatého koně až ke stanovišti číslo 7. Na tomto místě můžete stezku po cca 1 200 metrech od východu z jeskyní opustit a po dalších 300 metrech dojít k parkovišti. Jestli se rozhodnete po naučné stezce pokračovat, dovede vás do jámového lomu na Kobyle. Tento jámový lom má své kouzlo a návštěvníci si zde mohou vychutnat klid a pohled na úchvatnou přírodu.

Skalní bludiště Mšeno

Toto bludiště je jednou ze zajímavostí Cinibulkovy stezky. Tvoří ho skalní soutěsky a komíny v kvádrových pískovcích. Úzké a dlouhé navzájem se křížící a zase spojující chodbičky „zakousnuté“ do pískovcových bloků jsou skutečně pozoruhodné a nebylo by divu, kdybyste si přišli chvílemi opravdu jak ztraceni v bludišti. Atmosféra místa láká turisty každého věku nejen pro nevšední přírodní úkaz, ale protože se hlavně jedná o příjemný výlet v rozmanité krajině.

Trasa vede především po lesních stezkách a chodnících. Krátká část po silnici. Nejzábavnější úsek, průchod skalním městem, je místy velmi úzký, je zde prudké stoupání i klesání. V tomto počasí se tedy vybavte vhodnou obuví. Trasa je ideální pro děti a psy. S kočárkem tento výlet absolvovat nelze.

Zřícenina letohrádku Belveder

Za vidění rozhodně stojí zřícenina letohrádku Belveder v Suchdole u Kutné Hory. Letohrádek s kaplí sv. Jana Křtitele, zvaný Belveder, vznikl v letech 1695-1697 na malešovském panství na příkaz tehdejšího majitele hraběte Františka Šporka (za peníze, které vyhrál v kartách nad saským kurfiřtem Augustem Silným v Karlových Varech).

Kapli obklopoval malý klášter. Už r. 1759 byla stavba opuštěna a po požáru r. 1834 se proměnila ve zříceninu. Dnes zde najdete zachovalé monumentální obvodové zdi. Tento osmiúhelníkový půdorys láká nevšedním až romantickým charakterem. V jeho blízkosti můžete vidět i rozhlednu Vysoká, která zároveň slouží jako telekomunikační věž. V zimě však není rozhledna přístupná.

Muzeum stříbra v Kutné Hoře

Také muzeum stříbra v tuto chvíli pracuje na virtuálních prohlídkách výstav. Z poslední doby stojí za shlédnutí ta o Lucemburcích nebo Václavu IV., která proběhla loni k 600. výročí jeho úmrtí, ale i další nevšední virtuální výstavy rozhodně nevynechejte. Pestrost si muzeum udržuje i na sociálních sítích, kde najdete informace k jednotlivým výstavám, ale také zajímavé soutěže a kvízy.

V tuto chvíli muzeum pracuje i na konceptu současného dění a prosí občany o spolupráci při zachycení nynějšího nelehkého období COVIDu 19 ve své sbírce Dokumentace současnosti. Rádi by zaznamenali vše, co v souvislosti s pandemií vznikalo, jako například letáky, plakáty, upozornění, roušky, ochranné pomůcky. Máte tedy jedinečnou šanci ovlivnit, jak na tuto pohnutou dobu budou nahlížet další generace.

Když nemáte náladu na lidi

Pokud prahnete po oddechu od lidí, po tichu a okamžicích, kdy jste jen sami se sebou a z myšlenek vás neruší nic jiného než zpěv ptáků a šumění větru v korunách stromů, zavítejte do Brd a na Podbrdsko, do oblastí, které byly desítky let výletníkům nepřístupné, jelikož se zde nacházel vojenský výcvikový prostor. Brdská vrchovina, jediné středočeské pohoří tvořené Brdy, Hřebeny a Příbramskou pahorkatinou, je téměř neosídlená, jelikož členitý terén a neúrodná půda zapříčinily, že sem ani v minulosti za obživou mnoho rolníků nepřicházelo.

