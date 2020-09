Možností, jak uchovat ořechy i po celý rok je mnoho. Stačí si jen vybrat ten, který bude nejlépe vyhovovat právě vám

Proč se ořechy kazí? Je to poměrně jednoduché - v jejich jádrech je vysoký obsah tuků, které samozřejmě (stejně jako například máslo) na vzduchu tak zvaně žluknou - a to rozhodně není proces, který by ořechům přidal na lahodnosti. Kromě žluknutí tuků ale při špatném skladování ořechů například ve vlhku riskujete také jejich plesnivění, kdy už při požití doslova hazardujete se zdravím. Ani přemnožení molů, jimž ořechy opravdu chutnají, si doma asi nepřejete. Takže: co s ořechy?

Opravdu zavařit?

Pro mnohé hospodyně jde možná o velkou neznámou, ale další mají ve spíži již dlouhá léta vždy čerstvě zavařené ořechy. Ano, zavařené ve sklenici, jako kompot. Samozřejmě ale nasucho. Postup je velmi jednoduchý. Potřebujete jen opravdu, ale skutečně čisté zavařovací sklenice, víčka a samozřejmě buď zavařovací hrnec nebo dnes lze použít i mikrovlnnou troubu. Sklenice, naplněné ořechy kousek pod okraj tak, aby bylo možné je bez problémů zavíčkovat. Pečlivě uzavřené sklenice pak přibližně hodinu a půl zavařujeme v běžném zavařovacím hrnci zcela ponořené ve vodě při teplotě těsně pod devadesát stupňů. Pozor ale na jednu záludnost. Protože zavařujeme pouze poměrně lehká ořechová jádra, sklenice se budou snažit vyplavat. Je tedy nutné je v hrnci zatížit, aby zůstaly zcela ponořené pod vodou.

Když se rozhodneme použít k zavařování ořechů mikrovlnnou troubu, vložíme do ní sklenici s ořechy ještě před zavíčkováním, zhruba tři minuty je v ní necháme při nižším stupni “točit” a po vyndání ihned dobře zavíčkujeme a necháme vychladnout dnem vzhůru. Takto osattně budou chladnout i ořechy zavařené klasickým způsobem.

Jenom na chvíli...

Krátkodobé uskladnění není nic složitého. Pokud jde o ořechy, o nichž s určitostí víte, že jsou určeny k rychlé spotřebě, stačí je jednoduše uložit na suché místo v obyčejném papírovém sáčku, vloženém pro jistotu do skleněné (například zavařovací) uzavíratelné lahve. Nebudou-li takto uskladněné ořechy zbytečně vystaveny světlu, zvláště pak přímým slunečním paprskům, můžeme si být jisti, že i za měsíc nebo za dva máme při pečení po čem sáhnout.

Do chladu

Dalším způsobem, kterým poměrně bezpečně uchováme ořechy v pořádku až po dobu několika měsíců, je jejich uložení do ledničky. Samozřejmě je řeč o vyloupaných ořechových jádrech, která ani tentokrát nenecháme “jen tak” nasypané na misce, ale uzavřeme je do sklenice. Je to sice metoda spolehlivá, ale ruku na srdce - kdo má tak velkou a prázdnou lednici, aby v ní chtěl několik měsíců uchovávat lahev s ořechy? Nicméně možné to samozřejmě je.

Sázka na mrazivou jistotu

Obecně bychom asi mohli konstatovat, že čím větší chlad, tím déle ořechy vydrží. A tak z logiky věci vychází řešení na dlouhé období: mrazák. V jeho zásuvkách můžete ořechy skladovat i rok a jejich kvalita zůstane stále stejná. V případě, že se rozhodnete pro mražení ořechů, je možné je pro úsporu místa, kterého v mrazáku většinou nemáme nezbyt, rozemlít a do sáčků už třeba dokonce navážit jednotlivé dávky pro vaše oblíbené pečení. Vyhnete se pak problémům, jak z ořechové hroudy získat právě potřebných 100 gramů ořechů do té nejlepší bábovky na světě. Takové ořechy pak vkládejte do mrazáku nejlépe v silnějších sáčcích se “zipem”.

Máte dost místa v suchu?

Máte-li to štěstí a jste majiteli domku, kde si můžete být jisti, že je opravdu suchá místnost, není nutné ořechy před jejich skladováním zbavovat skořápek. Nevyloupané ořechy vydrží mnoho měsíců, dodržíme-li hlavní zásady. Skladovat můžeme pouze ořechy skutečně zralé, bez známek plísně a dobře usušené. Sušení musí probíhat v tenké vrstvě ideálně na pletivu nebo jiné podložce, kde může proudit vzduch i spodem, a to po dobu minimálně čtyř týdnů. Velkou chybou je “venčení” ořechů, tedy přemisťování na den ven na slunce a na noc domů. Taková metoda vede jen k jejich znehodnocení. Dobře usušené ořechy pak můžeme skladovat v prosyšných síťových pytlích, v nemších vrstvách v dřevěných přepravkách nebo v nádobách, kde je prosypene například skutečně suchými hoblinami, kokosovým vláknem (je k dostání například ve specializových hobby prodejnách) a hrubě mletou solí. Všechny tyto materiály pohlcují vlhkost, která by ještě v ořeších mohla zbýt a pomáhají tak uchovávat naši úrodu dlouho použitlenou.

