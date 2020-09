Můžeme opravdu přibrat ze vzduchu? Kupodivu nejde jen o trapné výmluvy

S dietou začnu v pondělí, víkend si ještě užiju... Od Nového roku budu chodit denně do fitka... Na čokoládu už navždy zapomenu... Že vám to někoho připomíná? Je to možné. Ovšem co když opravdu konečně začnete jíst a žít zdravě a kila nejdou dolů? Možná je to způsobené tím, že doma málo uklízíte a nebo se většinu dne pohybujete v příliš prašném prostředí. Zní to sice trochu absurdně, ale vědecké výzkumy mluví jasně. Vědci totiž objevili souvislost mezi prachem a obezitou.

Jíme prach a tloustneme

Výzkumníci z Americké chemické společnosti upozorňují, že prach obsahuje množství chemikálií, které mohou ovlivnit chování tukových buněk. Největší ohrožení čeká na lidi, kteří tráví v zaprášeném prostředí hodně času. Na to, aby začaly buňky přibírat, stačí jen tři mikrogramy přijatých prachových částic denně. Děti však podle odhadů toto množství výrazně překračují. Údajně zkonzumují v průměru 50 miligramů prachu každý den.

Přirozený metabolismus buněk narušují tzv. endokrinní disruptory, které dokážou ovlivňovat fyziologické funkce hormonů endokrinního systému. Takové buňky mohou způsobit to, že se tuk ukládá rychleji a ve větší míře.

Jako endokrinní disruptory jsou označovány látky schopné narušovat hormonální komunikaci mezi buňkami organismu. Hormony hrají životně důležitou roli v mnoha procesech, včetně vývoje orgánů a reprodukce.

Jsou všude okolo nás

Ať už v syntetické nebo přirozené podobě, endokrinní disruptory v těle dokážou zvyšovat produkci některých hormonů endokrinního systému. Dlouhodobě tak může přispívat ke zvýšení tělesné hmotnosti. Tak to dokazují i pokusy na zvířatech.

Látky ED se běžně nacházejí v továrnách, například v plastových výrobcích nebo oblečení. Odtud se mohou dostat do našich dýchacích cest. Buď je přijímáme ústy, nebo je vstřebáváme přes pokožku.

Když vědci zkoumali 44 kontaminovaných látek z prachu v 11 domácnostech v Severní Karolíně, zjistili, že sedm vzorků prachu mělo schopnost aktivovat růst tukových buněk. Jen jeden ze vzorků byl prokazatelně neškodný. Tukové buňky, které vědci ve studii testovali, patřily myším. Odborníci však upozornili, že podobně se mohou chovat i lidské buňky a chemické látky nacházející se v prachu mohou narušit metabolické procesy. A to dokonce i u dětí.

Vyšší váha z těžkých kostí?

Takže už víme, že není vyloučené přibírat ze vzduchu. Určitě už jste ale alespoň jednou v životě od někoho zaslechli, že má vyšší hmotnost proto, že má těžké kosti. Ale může mít skutečně někdo těžší kosti než jiní lidé? Nebo se jedná jen o rozšířený mýtus, kterým si lidé omlouvají přebytečné kilogramy? Pravda je, že stejně vysocí lidé opravdu mohou mít různě těžké kosti.

Ale aby byl někdo obézní proto, že má těžké kosti? To je podle lékařů samozřejmě nesmysl. Pokud někdo dlouhodobě a pravidelně sportuje, bude mít s větší pravděpodobností těžší kosti než ten, kdo se sportovním aktivitám věnuje jen sporadicky. Cvičení totiž napomáhá nejen rozvoji svalů a úponů, ale také kostní hmoty.

Kromě fyzické aktivity má vliv na podobu našich kostí také jídelníček. Pro zdravé a pevné kosti bychom měli přijímat hlavně dostatek vápníku. Poměrně zajímavá skutečnost je, že se kromě jogurtů, sýrů a tvarohu vyskytuje ve vyšší míře také v máku.

