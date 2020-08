Krabičková dieta může být krok dobrým směrem. Záleží ale na správných dávkách

Firmy zabývající se touto formou stravování nabízí mnohé, od ozdravení jídelníčku, přes plány vhodné pro kojící matky, až po ověřený program k hubnutí. Právě z důvodu hubnutí se stále více lidí obrací na krabičkovou dietu. „Krabičkové diety využívají hlavně lidé, kteří touží být štíhlejší postavy, a lidé, kteří zkrátka v dnešní době nemají tolik času na přípravu stravy,“ říká nutriční poradce Vít Havlíček a dodává, že velmi důležité je zejména vhodně nastavit energetické hodnoty připravovaných jídel.

Nutriční poradci vs. byznysmeni

Při výběru dodavatele krabičkové stravy je velmi důležité, zda je daný jídelníček připraven nutričním specialistou, nebo zkrátka jen firmou, pro kterou je výdělek suverénně hlavní důvodem tohoto podnikání. Vhodní jednotlivci či firmy, které nabízí krabičkovou stravu, poskytnou klientovi například osobní nebo písemné konzultace či měření tělesných proporcí, podle kterých pak následně nastaví vhodnou stravu přímo pro konkrétního jednotlivce.

Před výběrem dodavatele krabičkové stravy je dobré si určitě přečíst nejrůznější recenze na internetu nebo si projít například různé typy již hotových jídelníčků a získat tak inspiraci. Nezapomínejte také na důležitost ovoce či zeleniny, které bychom měli sníst alespoň 200-300 g za den.

Pokud se správně a individuálně krabičkové stravování nenastaví, může člověku i výrazně uškodit.

Pokud naopak nezvolíte vhodnou krabičkovou stravu, nejen, že může zcela ztratit účinnost a vyhodíte tak zbytečně peníze, můžete si s tím dokonce výrazně uškodit - nebudete tělu dodávat důležité vitamíny či minerály nebo dokonce můžete časem ztratit i vypracovanou svalovou hmotu.

Krabičky mohou být krok správným směrem

Pokud se krabičková strava vhodně nastaví přímo na konkrétního člověka a jeho metabolismus, může být prospěšná. Důležité je především stanovení energetické spotřeby. „Ideální je vycházet přímo ze současných stravovacích zvyklostí, pár dní se věnovat sám sobě a zapisovat si vše to, co sníte nebo vypijete. Zjistíte tak svůj aktuální energetický příjem a po odečtu zhruba 2 200 až 2 500 kJ získáte tak svůj doporučený energetický příjem pro redukční dietu, a to přímo pro vaše tělo,“ říká velmi zjednodušeně Vít Havlíček.

Výhodou krabiček může být i pozitivní vliv na vaši psychiku - budete se snažit daleko více dodržovat předepsanou stravu a rozhodně méně budete chodit do spíže pro nějakou tu uzeninu nebo cukrovinku.

Dalším pozitivem může být i správné složení předepsaného spotřebního koše, pokud tedy krabičky skutečně dělá odborník na výživu. Kvalitní krabičkové stravování vám obohatí jídelníček, jelikož jsou v něm mnohdy i nejrůznější druhy ovoce či zeleniny, které jste doposavad třeba v životě nikdy nejedli, tvarohové či jogurtové svačiny nebo celozrnná pečiva či další druhy zdravých příloh.

Ceny krabičkové stravy

Ceny krabičkového stravování se pohybují od zhruba 300 korun až po 700 korun za den. Strava obsahuje většinou všech pět jídel, tedy snídani - svačinu - oběd - druhou svačinu a večeři. Pokud tedy sečtete všechny finanční položky, které vydáváte doposud za každodenní stravu, zjistíte, že krabičkové stravování nemusí být ani nikterak markantní zásah do vašeho rozpočtu.

