Nástěnné hodiny jako praktická ozdoba každého interiéru: Jak vybrat ty správné?

Umístění a účel

Nabídka nástěnných hodin je neuvěřitelně pestrá, ale ještě než se pustíte do hledání nejsympatičtější varianty, ujasněte si dvě základní kritéria. Zcela zásadní roli hraje umístění, respektive místnost, ve které se je chystáte pověsit.

Následuje funkce – zatímco od nástěnných hodin do obývacího pokoje očekáváte špičkový design, hodiny na stěnu určené do dětského pokoje musí mít především čitelný ciferník (a ano – dozajista by měly být barevné a působit veselým dojmem). Přehledný ciferník vám přijde vhod také v kuchyni, kde pravidelně odpočítáváte čas potřebný pro přípravu jídla. Bohatou nabídku nástěnných hodin najdete například na Alza.cz.

Jakmile si ujasníte, co od nástěnných hodin očekáváte, můžete učinit další krok.

Analogové, nebo digitální?

Rozhodování mezi analogovým a digitálním provedením nástěnných hodin jde ruku v ruce s předchozím bodem (tzn. s preferencemi).

Analogové nástěnné hodiny představují jakousi univerzální klasiku, jenž neudělá ostudu prakticky v žádném interiéru. Designově zajímavé však mohou být i nástěnné hodiny v digitálním provedení – ty navíc nabízí přesnější zobrazování času. Volba je tedy do značné míry otázkou vkusu. Pokud se vám lépe dívá na nástěnné „digitálky“, neváhejte.

Zajímavou volbou může být multifunkční provedení – hodiny, na jejichž LED displeji najdete také datum, teploměr a další funkce včetně budíku či možnosti změny formátu času (12 a 24 hodinový). Kontrolujete-li čas během noci, zaručeně oceníte podsvícení.

Nemůžete se rozhodnout? Nevadí - některé nástěnné hodiny nabízí kombinaci obojího – analogový ciferník doplňuje menší digitální displej.

Vůbec nejpřesnější jsou hodiny rádiově řízené. Údaje získávají prostřednictvím MFS či DCF signálu z cesiových atomových hodin a za milion let se zpozdí o pouhou vteřinu. Sebemenší problém jim nedělá ani přestupný rok a změny času.

Typ pohonu

Z hlediska druhů pohonu se nástěnné hodiny dělí do tří skupin. Naprostá většina analogových modelů využívá pohon poháněný bateriemi. Počet baterií bývá odlišný a závisí na spotřebě. Hodiny s lehčími ručičkami si logicky vystačí s menším počtem baterií. V každém případě počítejte s tím, že žádné baterie nevydrží věčně a jednou za čas (za cca rok až dva) se musí vyměnit.

Chcete-li se výměně baterií vyhnout, pořiďte si natahovací nástěnné hodiny. Jejich nevýhoda (pomineme-li fakt, že se musí pravidelně natahovat) spočívá ve vyšší hlučnosti.

Posledním typem pohonu je napájení ze sítě. Je typické pro sortiment digitálních hodin a jeho (ne)výhody jsou zřejmé – nemusíte se zabývat výměnou baterií, ale na druhou stranu hodiny nemůžete umístit mimo dosah zásuvky. Některé modely umožňují napájení ze sítě i bateriemi, což je praktické v případě výpadku elektřiny.

Hlučnost

Někteří lidé vnímají tikot hodin jako velmi rušivý. Je to i váš případ? Pak se poohlédněte po nástěnných hodinách s tichým chodem či zcela bez tikání.

Design

Nabídka nástěnných hodin čítá neuvěřitelné množství designově různorodých provedení. Podstatné je, aby v místnosti nepůsobily jako pěst na oko, proto je vhodné dodržet jednotný styl (např. rustikální, vintage, retro, moderna...). Jednotlivé výrobky se zároveň liší použitými materiály – nejlevnější, lehký a snadno čistitelný je plast, luxusnějším dojmem však působí nástěnné hodiny z kovu a ze dřeva. K méně obvyklým materiálům patří keramika, porcelán, kámen či textil. Přejeme šťastnou ruku při výběru!