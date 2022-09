Největší chyba při péči o květiny ve váze. Víte, čemu se za každou cenu vyhnout?

Váza plná čerstvých květin může během několika minut vdechnout život celému obýváku. V momentě, kdy začne uvadat, je její efekt spíše opačný.

Všichni chceme docílit toho, aby nám květiny ve váze vydržely čerstvé co možná nejdéle. Naštěstí existuje hned několik jednoduchých tipů, jak na to.

K tomu, abyste prodloužili životnost řezaných květin, dokonce nepotřebujete kupovat žádné speciální roztoky. Můžete k tomu využít hned několik běžných ingrediencí, které už nejspíše máte doma. Je ale také nutné vědět, čemu se za každou cenu vyhnout.

Udržte květiny déle čerstvé pomocí jablečného octa

Jedním z tipů, jak si doma užívat čerstvé dekorace o něco déle, je i použití jablečného octa a cukru. Stačí jen do střední vázy plné vody přidat dvě lžíce jablečného octa a dvě lžíce cukru. Antibakteriální účinky jablečného octa ve váze přijdou vhod, cukr mezitím rostlinám dodá potřebné živiny.

S pugétem pomůže i aspirin

Po aspirinu většina lidí sahá spíše při bolesti hlavy, poslouží vám ale i v domácnosti. Stačí jen rozmačkat jeden aspirin a rozmíchat ho ve střední váze naplněné vodou. Tento populární lék pomáhá vyrovnat pH vody, která se tak lépe dostane do rostlin.

Dejte vázu na noc do lednice

Květiny udržíte déle čerstvé v chladu. Pokud tedy máte dostatek místa v lednici, je ideální umístit je na noc do chladničky, aby při pokojové teplotě ve vaší ložnici či obýváku přes noc neuvadaly.

Vsaďte na sladké nápoje

Dalším tipem, jak udržet puget déle čerstvý, je použití slazených sodovek. Obsahují totiž velké množství cukru, pomocí kterého se můžete radovat z vaší aromatické výzdoby až 10 dní.

Pozor na sprej na vlasy

Mezi tipy a triky na to, jak udržet květiny čerstvé déle než týden, se objevuje také použití spreje na vlasy. To, že vám pomůže, aby vám déle vydržel účes, ale neznamená, že to samé svede i s rostlinami. Tomuto triku se tedy za každou cenu vyhněte. Mohli byste životnost svého pugétu spíše zkrátit.

Zdroj: Express

