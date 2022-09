Pokojovky na podzim: Jak nepřijít během zimy o okrasu vašeho domova?

Přichází podzim a zahrádkáři mají plné ruce práce s přípravou svých pozemků na chladné období. Můžeme se domnívat, že pokojovky vlastně žádnou podobnou péči nepotřebují, pokud zimu přečkají v teple vytápěných místností, které i přes veškeré nutné letošní úspory budou mnohem příjemnější než venkovní prostředí. Opak je ale pravdou. I pokojové rostliny jsou vnímavé ke změně ročního období, a proto se k nim také tak musíme chovat. Na co v těchto dnech nesmíme zapomenout, abychom se i na jaře mohli těšit z krásných rostlin ve svém domově?

Světlo a zase světlo

Jednou z velkých změn, které si vaše rostliny na podzim všimnou, je úbytek denního světla. Proto je dobré, pokud to jde, přemístit rostliny tak, aby měly možnost čerpat energii ze slunečního světla co nejdelší část dne. Stinný kout, který jim stačil v létě, by tedy nyní měly opustit a přesídlit blíže k oknu, případně do místnosti, která je z celého bytu nejsvětlejší. Dbáme přitom ale na několik důležitých momentů - nesmíme pokojovky umístit příliš blízko topení (tedy i radiátorů, které bývají pod okny) a také není ideální přímo okenní parapet v případě, kdy by se rostliny dotýkaly skla. V zimě bude příliš chladné a naše milované květiny by trpěly.

Vodu ano, ale s rozumem

V zimě většina rostlin, stejně jako celá příroda, odpočívá. Proto podobně jako zvířata, která v zimě omezují svoji aktivitu a nepotřebují tolik žrádla, nevyžadují ani pokojovky tak hojnou zálivku, jako je tomu na jaře a v létě. Proto je třeba přizpůsobit i tuto součást péče o ně nadcházejícím ročním obdobím a zalévání výrazně omezit. Kdy rostliny zalít? Pokud nejste tak zkušení pěstitelé, abyste odhadli ten správný okamžik intuitivně, existují a ve specializovaných obchodech jsou ke koupi vlhkoměry, které informují o množství zbývající vody v květináči. Nebo je také možné podle rady zahradníka použít “vlhkoměr”, který máme stále při sobě. Do zeminy v květináči jednoduše zaboříme prst až po druhý kloub a pokud je po vytažení čistý, je zemina natolik vysušená, že je nejvyšší čas na zálivku. Je to jednoduché a pro základní orientaci dostačující.

Pamatujte, odkud rostliny pocházejí

Další pravidlo zdánlivě (ale skutečně jen zdánlivě) odporuje předchozí radě, ale je velmi vhodné je dodržet. Jak je známo, většina pokojových rostlin, které pěstujeme v domácnosti, nepochází původně z našich zeměpisných šířek, ale země jejich původu se rozkládají v tropických oblastech. Zamysleme se tedy nad tím, jaké podmínky by jim i v chladnějším období nabídla jejich domovina. Dojdeme ke zjištění, že by si užívaly mnohem více vzdušné vlhkosti, než jakou jim může za běžných okolností nabídnout panelákový byt. Proto se pokusme zvýšit vzdušnou vlhkost v bytě například pomocí odpařovačů nebo difuzérů. Případně je možné rostliny pravidelně rosit.

Hnojivo si nechte na jaro

Jak bylo konstatováno v úvodu, chladné období roku je pro rostliny příležitostí k odpočinku. Jejich růst většinou ustává nebo se alespoň výrazně zpomaluje. S tím souvisí také nejen potřeba zálivky, ale také příjmu živin, které pokojovkám běžně dodáváme v hnojivech. Nyní je načase s tím přestat a zbytek hnojiva uložit na jarní měsíce, kdy je květiny naopak budou bytostně potřebovat.

Ideální doba k přesazování

Plánujete už delší dobu, že se konečně pustíte do přesazování, ale pořád ne a ne najít potřebný čas? Tak právě teď je pro většinu rostlin ta správná chvíle pro “změnu bydliště”. Nezapomeňte jim vybrat ten správný květináč a substrát určený pro konkrétní skupinu pokojovek. Pokud byste si přece jen nebyli tak docela jistí, ve specializovaných prodejnách jistě rádi poradí.

Pár lístků oželte s klidem

A nakonec jedna rada zkušeného zahradníka: vašim pokojovkám s velkou pravděpodobností i přes veškerou péči, kterou jim věnujete, sem tam opadají nějaké ty lístky. Zůstaňte v klidu - je to normální součást jejich životního cyklu a pokud nevidíte na rostlině znaky choroby, nechte je, aby se takto přizpůsobily změně podmínek a zvykly si na myšlenku, že je na čas nezbytně čekají trochu horší podmínky. Na jaře všechno doženou…

Zdroj: countryliving, patchplants, houseplanthouse

