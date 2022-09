Orchideje: Jak zajistit, aby vám znovu vykvetly

Známe to téměř všichni, orchidej, kterou jsme si přinesli domů z květinářství i s jejími nádhernými netypickými květy, najednou opadala a ne a ne znovu vykvést. Z ničeho nic nám obývák zdobí místo krásných květů jen holý stonek a několik listů.

Jedním z velmi důležitých kroků v péči o orchideje, na které řada z nás zapomíná, je totiž jejich zastřihávání, které může zajistit opětovný výkvět těchto zdánlivě náladových pokojovek. Ideální je orchideje pořádně detailně prohlédnout a s jejich nemocnými či suchými listy a stonky se nemilosrdně rozloučit.

Pokud totiž tyto části neodstřihnete, mohou negativně ovlivnit vývoj rostliny.

Prořezávání orchidejí rozhodně není třeba se bát. Rostlině tak neublížíte, naopak. Tímto způsobem můžete předejít rozšíření nejrůznějších nemocí na další části rostliny a podpoříte její růst. Je ale nutné se ujistit, že rostliny zastřiháváte v ten správný čas. Ideální je orchideje prořezat hned poté, co z nich opadají uvadlé květy.

Není nutné je zastřihávat příliš často, většina z nich kvete pouze jednou za rok a toho by se jejich majitelé měli držet. Ideální je orchideje zastřihnout jen bezprostředně poté, co odkvetou, tedy ve většině případů jen jednou ročně.

Dále je také potřeba dbát na to, jaké je roční období. Orchideje totiž během podzimu upadají do zimního spánku, to bohužel celá řada lidí netuší a spící květiny tak často končí v popelnicích, i když jsou zdravé. Pokud tedy během podzimu a zimy neuvidíte žádné výsledky, nezoufejte a rozhodně květinu nevyhazujte.

K zastřižení orchidejí budete potřebovat pouze nůžky (ideálně ty zahradnické) a isopropylalkohol nebo jen obyčejný ocet. Je totiž velmi důležité nějakým způsobem dezinfikovat místo řezu, snížíte tak riziko infikace rostliny chorobou nebo její napadení nejrůznějšími škůdci.

Zdroj: Express

