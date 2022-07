3 nejčastější zahradní škůdci: Jak je poznat a účinně se jich zbavit

To, že na svých rostlinách najdete škůdce, je celkem běžné. Rozhodně to není důvod k panice. Na druhou stranu bychom ale toto zjištění neměli úplně ignorovat. Škůdci se totiž poměrně rychle množí. Mohli by tak na vaší zahradě způsobit větší škody, než si myslíte.