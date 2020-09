Neničte si nože: péče o ně je stejně důležitá, jako jejich výběr. Lze je uchovat kvalitní dlouhá léta

Každý kuchař by jistě potvrdil, že nože a jejich kvalita jsou v tomto řemesle nebo snad spíš umění základem. Nejde ale jen o to koupit si ten správný, ale také o něj umět správně pečovat. Ostatně kvalití péče o nůž zachová v dobrém stavu i ten, který máme v běžné domácnosti. Jen se to naučit…