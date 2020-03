Nový sporák se může rychle zničit, pokud nebudeme dodržovat základní pravidla. Údržba je první krok k úspěchu

Znáte to - vaříte a i když se člověk snaží sebevíc, nějaké té kapce, která se dostane z hrnce přímo na plochu sporáku, se neubráníte. Stejně tak troubu je nutné čas od času důkladněji vyčistit. Ale upřímně, komu se do takové práce chce? Proto jistě všichni oceníme několik rad, které s takovou prací pomohou a usnadní ji.

Začněme třeba právě troubou, která je pro většinu žen (nebo i mužů) moční můrou, pokud si vzpomenou na její čištění. Napečená mastnota, které se zkrátka neubráníme, dokáže velmi dlouho odolávat jakýmkoliv pokusům o odstranění. A nejen že jde o nevzhlednou a nehygienickou záležitost, při vyšším nánosu se trouba bude ničit. A to je jistě škoda.

První pomoc

Pokud si všimnete již při pečení (což je většinou také cítit), že se z pekáče nebo hrnce dostala část připravovaného pokrmu přímo na plochu trouby, je nejjednodušší úklid trouby dlouho neodkládat. Ještě dokud je horká, necháme ji zapnutou o chvíli déle - tedy i po vyndání již hotového jídla - a vložíme do ní hrnec s vodou a nakrájeným citronem. Pára se postará o tu nejhorší práci a napálené zbytky půjdou mnohem snáze odstranit. Jen musíme vystihnout tu správnou teplotu chladnoucí trouby, abychom se při čistění nespálili a zároveň nenechali nečistoty úplně vychladnout, a tedy i znovu zaschnout.

S odstupem času

Nebyl na okamžité čištění čas nebo se vám do toho hned nechtělo? Je to sice škoda, ale nejde o neřešitelný problém. Dokonce ani nemusíme kupovat žádné drahé chemické prostředky. Pokud se jedná o dno trouby, můžeme vyzkoušet sílu obyčejné kuchyňské soli, která se po zahřátí o připáleniny celkem spolehlivě postará. Na rošt ale budeme zkrátka muset použít odmašťovač, případně jiný vhodný prostředek a obrnit se trpělivostí. Opět je ale nejlepší a časově nejméně náročné otřít troubu po každém pečení. Na všechny povrchy je samozřejmě možné použít i klasické chemické prostředky, ale pokud to jde bez nich, ekologie i domácnost vám určitě poděkují.

Pozor na sklokeramickou desku

Stejně jako trouba dělá mnohým starosti také sklokeramická deska sporáku. Vzhledem k tomu, že na ní nejsou žádné tvarové nerovnosti, jde ale o nejjednodušeji vyčistitelnou část takového sporáku. Jen je nutné dát velký pozor na její případné poškození. I když je povrch takové desky velmi pevný, rozhodně se jej nebudeme snažit vyčistit drátěnkou nebo práškem na nádobí. I drobné škrábance by se mohly brzy vymstít.

Pokud budeme chtít opět použít přírodní látky místo chemie, poslouží nám v tomto případě (jako i mnohdy jindy při úklidu bytu) obyčejný citron. Jeho šťávou desku potřeme a po několika minutách jednoduše umyjeme. A opět - stejně jako u trouby - připečené zbytky jídla odstraní sůl v troše vody.

Plyn je větší oříšek

O poznání složitější čištění mají majitelé plynových sporáků. I tady ale platí, že k jeho vyčištění nepoužíváme nic, čím bychom povrch poškrábali. Pokud jde špína těžko dolů i nyní, ze sporáku, která má na sobě navíc vrypy, do nich se může mastnosta dostat, ji odstraníme jen s velkou námahou. V tomto případě můžeme kromě osvědčeného citronu použít také pěnu, vytvořenou ze sody a octa. “Postižená” místa tedy posypte sodou nebo kypřicím práškem a navlhčete octem. Akci mohou z bezpečné vzdálenosti sledovat i děti, kterým reakce jistě udělá radost. Vytvořená pěna ale účinně odstraní i připečené nečistoty.

Vzhledem k tomu, že plynové sporáky bývají profilované, je nutné vzít do ruky houbičku a vytřít i místa v ohybech plechu. Kovové mřížky můžeme dát i do myčky, ale opět pouze v případě, že nejde o zaschlé a dlouhodobé nečistoty.

Elektrické plotýnky

U elektrických plotýnek musíme s kvalitní péčí začít již hned po koupi sporáku. Pokud bychom je totiž zanedbali, můžeme se dočkat toho, že poměrně brzy začnou reznout. Proto je při úklidu jemně natřeme jedlým olejem. Napečené nečistoty potom, stejně jako v ostatních případech, pomůže odstranit citron nebo ocet a jemná houbička.