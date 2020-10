Pučálka nemusí být jen postní jídlo a určitě si na ní pochutnáte. Navíc je zdravá a levná

Co je vlastně pučálka? Jednoduše lze konstatovat, že jde o naklíčený opražený hrách. Že je to jednoduché? Jistě že ano. A právě proto, že v jednoduchosti je často síla, má svůj význam i konzumace takto snadno připravitelného pokrmu, který neurazí ani vegany.

Co budeme potřebovat?

Hrách. Tak snadné to je a vlastně nic jiného kupovat nemusíme. A protože hrách je i v dnešní době poměrně levný, určitě nás pučálka nepřipraví o zbytek výplaty. Doma pak najdeme jednu zavařovací sklenici třeba od okurek a můžeme začít. Jen je třeba myslet na pučálku dopředu, protože klíčení přece jen chvíli trvá.

Klíčení není žádná věda

Z obchodu si přineseme sušený hrách. Při jeho výběru ale musíme dát pozor na to, abychom koupili ten správný, tedy celý hrách, který obsahuje i klíček. V některých sáčcích se prodává hrách půlený a z něj bychom pak mohli uvařit leda hrachovou kaši.

Hrách nejprve dáme třeba právě do připravené zavařovací sklenice nebo i jiné vhodné nádoby, zalijeme dvojnásobným množstvím vody, přikryjeme a necháme celý den bobtnat ideálně na okně. Druhý den vodu slijeme, hrách propereme studenou vodou a vrátíme do nádoby, ale bez vody. Brzy budeme moci pozorovat, že se objevují klíčky a třetí až čtvrtý den bude hotovo.

Na pánev nebo do trouby

Naklíčený hrášek musíme ještě opražit - a to buď na pánvi, kde si napřed rozehřejeme trochu másla nebo ji potřeme olejem, nebo můžeme vymaštěný pekáček s hrachem vložit do trouby. Někteří milovníci pučálky doporučují raději právě troubu, protože se hrách opraží pravidelně ze všech stran. Počkáme, až hrášek na povrchu získá křupavou krustu a uvnitř změkne a zesládne.

Důležité dochucení

Pučálku můžeme podávat na slano nebo jako sladkou variantu. Není tedy problém ji osolit, osladit třeba medem nebo dokonce dochutit čerstvým lisovaným česnekem a promastit třeba sádlem. Chuti a nápadům se meze nekladou. Ihned můžeme pučálku nasypat na talíř a využít třeba místo chipsů. Ostatně tak se na mnoha místech také v minulosti vlastně používala - jako “něco dobrého” při sousedském posezení nebo v hospodě.

Nejen hrách

Pravá pučálka se připravuje z hrachu, ale pokud bychom chtěli změnu, stejně dobře poslouží i jiné luštěniny jako například cizrna nebo čočka. Postup, úprava i dochucení jsou stejné.

Jednoduché a chutné

Je to velmi jednoduché, levné a navíc chutné jídlo, které nám jako bonus poskytne mnoho zdraví prospěšných účinků. Naši předci zkrátka dobře věděli, co dělají. Zkusme se od nich poučit a vzpomenout si, že se dá žít i zdravě.

