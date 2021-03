Quinoa je velmi zdravá, pomůže i při migréně. Kuskus nebo bulgur jsou proti ní naprostí břídilové

Quinoa je obilnina, která se pěstuje pro svá semínka. Vyslovuje se "kínua". Technicky se ale vlastně nejedná o obilninu, ale o pseudoobilninu. Jinými slovy se jedná v zásadě o "semínko", se kterým se pracuje podobně jako se zrnem. Prakticky stejným způsobem pak probíhá i samotná konzumace.

V minulosti byla důležitou plodinou incké říše. Inkové ji dokonce nazývali "matkou všeho obilí" a věřili, že je posvátná. V Jižní Americe se konzumuje už po tisíce let, nicméně jinde se módní superpotravinou stala až v několika posledních letech.

Quinoa je bezpleková, tudíž je velmi vhodná nejen pro všechny celiaky, ale také pro ty, kteří hledají alternativu chleba nebo těstovin. Její hlavní devízou je fakt, že se může pochlubit velkým množstvím bílkovin a antioxidantů, obsahuje navíc také železo a vápník. K tomu všemu je jednoduchá i její příprava a dokáže hodně zasytit.

Pěstování quinoy neboli merlíku čilského se vrací do původních oblastí zhruba od poloviny osmdesátých let, aktuálně se pěstuje v Bolívii, Kolumbii, Ekvádoru, Peru a Chile.

Jak ji připravit?

Jak jsme již zmiňovali, není to žádná věda. Semínka quinoy je nejprve nezbytně nutné před konzumací pečlivě propláchnout v sítku. Následuje krok, během kterého se zrna přendají do hrnce a přivedou k varu. Platí přitom jednoduchý poměr, vody musí být 2,5x více než samotné quinoy. Vaří se na nízkém ohni zhruba 15 - 20 minut. Po uvaření by měla disponovat mírně ořechovou chutí.

Pomůže vám s nepříjemnou migrénou

Studie britské university v Newcastlu odhalily, že k záchvatům migrén dochází častěji, když má člověk nedostatek tryptofánu. Jedná se o esenciální aminokyselinu, kterou tělu dopravíme prostřednictvím potravy.

Úžasným zjištěním je, že quinoa obsahuje víc tryptofánu než ostatní druhy obilnin. Mimo to v ní najdeme také hořčík, mangan, zinek, vitamín C a omega-3-masté kyseliny. Tato kombinace živin je pro tělo velmi potřebná, a to z důvodu syntézy tryptofánu, během které se tvoří hormony sérotin a melatonin.

Ty společně regulují různé procesy v lidském organismu, například vnímání bolesti. Konzumace této superpotraviny proto slibuje nejen nižší frekvenci záchvatů, ale také tlumení bolesti jako takové.

Podporuje hubnutí

Sacharidy můžeme rozdělit na dva druhy, říkejme jim třeba ty dobré a ty zlé. Pomyslná druhá skupina nás obšťastní pouze a jen na chvíli a patří do nich například čokoláda nebo bílé pečivo. Quinoa ale do ní nepatří. Obsahuje totiž na rozdíl od produktů s bílou moukou či sladkostí komplexní sacharidy, kterým se někdy říká také pomalé.

Ty se vyznačují především tím, že musí být rozdělené pouze v průběhu trávicího procesu a mají nižší glykemický index. Glukóza, která vznikne při štěpení, je v těle dobře přijatá a využitá. Dodá tak sílu a zanechá dlouhý pocit sytosti, takže nehrozí obligátní pocit hladu.

Quinoa je obecně velmi důležitá pro všechny, kteří se vzdali masa nebo i masa v kombinaci se všemi živočišnými výrobky. Poskytuje totiž rostlinné bílkoviny, které vegani nutně potřebují. Dokonce někdy funguje i jako pomyslná náhrada masa.

