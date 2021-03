Ministryně Maláčová má plán, jak definitivně zastavit šíření nemoci covid-19. Konečně přišel ten, co měl přijít

/POLITICKÁ SATIRA/ Co nezvládli epidemiologové, lékaři, vědci a dokonce ani nejúžasnější krizový manažer na planetě Zemi a přilehlých vesmírech Andrej Babiš, o to se postará Jana Maláčová. Místopředsedkyně ČSSD má ambiciozní plán, jak s konečnou platností zastavit šíření nemoci covid-19.

Svůj nápad chce nejprve otestovat na občanech České republiky a pokud se zadaří, je odhodlána ho vyvážet do celého světa. „Bude to pro všechny zadarmo. Občané mají právo být zdraví a já jim to dopřeji,“ nechala se Maláčová slyšet v rádiu Jerevan.

Nekonečná studnice skvělých nápadů

Tato žena je ve vládě nedoceněna. Chrlí totiž jednu brilantní myšlenku za druhou, v diskusích je silná a všechno, co řekne, má ověřeno a podpořeno fakty. Takový svěží vánek v jinak zatuchlém prostředí páchnoucím neschopností. Když teď nastínila novinku v boji s covidem, člověk nestačí žasnout. Opět skvělé, dech beroucí a dokonalé!

„Omezíme pohyb v bytech a domech. Moje nové heslo je pokoj člověku dobré vůle. To znamená, že kdo má vůli s koronavirem bojovat, měl by mít vlastní pokoj.“

Také si říkáte, proč jen to nenapadlo vás? Vždyť je to tak jednoduché! Maminka malého syna Gustava má naštěstí jasno a navrhuje:

„Pokoj lidem dobré vůle. Omezení pohybu v domech a bytech, jedna místnost pro každého.“

Mohou mít domeček nebo stan ušitý z nanoroušek

Je to jasné, srozumitelné a nedodržoval by to snad jen pitomec. Když bude každý člověk ve svém, nehrozí přenos nákazy. Geniální! Zádrhel by mohl nastat pouze ve chvíli, kdy například tři lidé bydlí v jedné garsonce. Ale i tady Maláčová nabízí řešení a znovu dokazuje, že ji nikdo a nic nepřekvapí.

Maláčová: „Na vládě navrhnu, aby takové rodiny dostali zdarma kus pole, kde si mohou postavit dočasný přístřešek. Ať už stan nebo dřevěný domek. Samozřejmě bychom vypsali transparentní výběrové řízení, aby to nedopadlo jako s kolegou Hamáčkem a výběrem firmy na testování ve školách.“

Často lepší než Babiš

Můžeme být moc rádi, že paní Maláčovou máme. Jak by to v České republice bez ní vypadalo? Nedej Bože by snad věci fungovaly tak, jak mají! To nelze dopustit. „Na mě se nikdy nezapomene. Zanechám jasný odkaz,“ tvrdí ministryně.

Má velkou pravdu. Na nic se opravdu nikdy nezapomene. Svými výroky totiž často předčí i svého vládního šéfa. A to chce opravdu velkou dávku talentu.

