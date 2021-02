Výhoda, když člověk fandí Bohemce. Vyhodit Prymulu a nechat ve funkci Hniličku je taky dobrej gól, tvrdí ministr Petříček

Lidé vládě nevěří a účast Prymuly v Edenu nic nezměnila. Celé je to směšné a přesně to zapadá to chaosu a neschopnosti vládnutí Andreje Babiše a jeho věrných. Pár hodin před návštěvou zápasu se nechal Prymula slyšet, že by měl být zaveden nejtvrdší možný lockdown včetně dramatického omezení pohybu osob. Fajn, s tímto názorem není osamocen.

Měřeno jiným metrem

O to víc však překvapila jeho reakce na dotaz, co na Slavii dělal. „To mám být jen doma?“ škoval Prymula. A tady už vlastně není o čem. Nebylo po eskapádě Milana Hniličky v teplickém hotelu, asi tam se vše definitivně zlomilo a vládu od té doby nebere nikdo vážně. Natož aby poslouchal neustále se měnící zmatečné příkazy a rozkazy.

Tady se ukazuje výhoda, když člověk fandí Bohemce. Vyhodit Romana Prymulu a nechat ve funkci Hniličku je taky dobrej gól. Zveřejnil(a) Tomáš Petříček - ministr zahraničí České republiky dne Pátek 19. února 2021

Ministr zahraničí to vystihl docela přesně. Jakoby v tom od Andreje Babiše bylo něco osobního. Každopádně Tomáš Petříček jako vyznavač zeleno-bílých barev může být naprosto v klidu. Na "zlatou" sezónu 1982/83 se v Ďolíčku sice stále vzpomíná, ale momentálně je nejen semifinále evropského poháru, ale i pouhý postup do něj divokým snem.

A Slavia? Ta se ústy Jaroslava Tvrdíka omluvila, někteří papaláši si dají pár dní mediálního klidu, další si posypou popel na hlavu. Co víc? Vůbec nic, karavana táhne dál. Jen Prymula už není Babišův poradce, což ale prakticky nic neznamená. Nesmyslnost nařízení, kdy může určitý počet lidí na fotbal, ale už ne třeba do opery, stejně zase nikdo nevyřeší...

Pozvani vip hostu na vcerejsi zapas bylo v intencich toho, ze mame byt jako predni cesky klub vzorem a pozitivnim symbolem a na zapasy nemohou vsichni nasi fanousci, moralnim selhanim. Omlouvame se. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) February 19, 2021

Na tribunu Slavie jsem zván 25 let. Pozvání jsem přijal i včera, což zpětně považuji za chybu. Láska ke Slavii u mě převážila nad ohledem na ty, kteří se teď do Edenu nedostanou. Navrhl jsem vedení klubu, aby příště pozvalo lékaře a sestry z nemocnic. To jsou VIP dnešních dnů. — Alexandr Vondra (@AlexandrVondra) February 19, 2021

