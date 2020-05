Rychlá půjčka, i když jste v registru dlužníků. Některé společnosti jsou solidární

„Po rozchodu s partnerem mi nezbylo nic. Půjčka mi pomohla zajistit dětem bydlení.“

Paní Jarmila zjistila, že místo vytouženého prstýnku se od partnera po šesti společných letech dočkala pouze nevěry. Následoval bolestivý rozchod, kdy se během krátkého času ocitla se dvěma dětmi u známých v jejich rodinném domě. „Ještě před tím, než jsme se rozešli, jsem si vzala půjčku na vybavení bytu. Ale protože byl byt psaný na partnera, což jsme neměli právně ošetřeno, o všechno jsem přišla.“

Život je někdy překvapivější, než bychom tušili. Ale paní Jarmila se rozhodla, že se nevzdá a bude se snažit svým dětem rychle zajistit samostatné bydlení. „Půjčka bez registru mi pomohla v novém začátku. Potřebovala jsem finance na jistinu, když jsme se stěhovali do bytu. Poté jsem ji pravidelně splácela a dnes jsem ráda, že jsem se rozhodla ihned jednat a zajistit dětem klidné bydlení.“ Momentálně má paní Jarmila přítele, který přispívá na chod společné domácnosti.

„Výpověď jsem naprosto nečekal. S půjčkou se mi podařilo překlenout složité období.“

Pan Mirek netušil, že firma, pro kterou pracoval více než 15 let, má finanční potíže. „Oznámili mi, že musejí skončit. V podstatě jsem se najednou ocitl bez práce,“ uvádí. Situace byla o to těžší, že byl již veden v registru dlužníků, jelikož se museli postarat o nemocnou maminku, a rodinný rozpočet se najednou nedařilo zvládat. „Tohle si člověk nevybere. O maminku se začala starat manželka a musela kvůli tomu skončit v práci. Na rodinném rozpočtu se to samozřejmě podepsalo velmi neblaze.“

„Rozhodl jsem se, že si najdu práci co nejdříve. Půjčka bez doložení příjmů pro mě byla jako dar z nebes, protože jsem potřeboval platit nájem a další běžné výdaje, na které najednou nezbývaly finance,“ říká pan Mirek. Práci se mu podařilo sehnat do dvou měsíců - a nyní je spokojený na nové pozici. „Jsem rád, že jsem zabojoval o naše rodinné štěstí. Byly to těžké časy, ale zvládli jsme to. A nyní jsme jako rodina mnohem soudržnější,“ uzavírá.

„Moje firma zkrachovala. Půjčka mi pomohla se znovu nastartovat.“

Pan Karel vlastnil docela úspěšnou firmu, která se zabývala prodejem pomůcek pro kadeřnická studia. Kvůli omezením v době koronaviru se ale najednou ocitnul zcela bez objednávek, bez zákazníků. A samozřejmě i bez příjmu. „Konec mého podnikání, kterému jsem věnoval roky úsilí, byl opravdu rychlý. Protože jsem se již předtím zadlužil, abych vystavěl kamennou prodejnu pro své zákazníky, ocitl jsem se v registru dlužníků. Ale pomalu se mi dařilo své dluhy splácet,“ říká bývalý podnikatel.

„To, co nastalo s příchodem světové pandemie, nemohl nikdo tušit. Na to se nešlo připravit. Skončili jsme ze dne na den s nulovými tržbami. Najednou už nebylo z čeho brát,“ uvádí. Dle jeho slov mu chvíli trvalo, než si uvědomil vážnost celé situace. Brzy mu ale došlo, že jeho firma už jej neuživí. „Bylo to nepříjemné zjištění. Nakonec jsem ale přišel na jedno: peníze se přeci dají stále půjčit. Nejlepší půjčka mi pomohla v nepříjemné situaci a jsem za to rád. Vyřešilo se tak to hrozné období nejistoty.“ Pan Karel v mezidobí začal pracovat pro jeden obchodní řetězec s potravinami a ke svému podnikání se vrátil až po čase. „Půjčka mi pomohla se znovu nastartovat,“ uzavírá.

Některé společnosti naštěstí poskytují možnost půjčky i v případě, že jste již na seznamu dlužníků.