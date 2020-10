Špatně spíte? Stačí pár základních pravidel, správná barva ložnice a vzbudíte se jako znovuzrození

Klidný a hluboký spánek je důležitý pro tělo i pro naši psychiku. Proto bychom měli udělat všechno pro to, abychom se vyspali co nejlépe. Jistě se shodneme i na tom, že se nám v některých prostorech usíná lépe než v jiných. Čím to je? Magie místa, zvyk nebo třeba špatná matrace? Možná všechno dohromady, ale možná také “jen” nevhodně zvolená barva nábytku nebo stěn. I když se snažíme usínat pokud možno ve tmě, ovlivňují nás i okamžiky před zavřením očí. Některé barvy tak prostě do ložnice nepatří.

Na co je ložnice?

Nejprve je třeba si znovu připomenout, co vlastně od prostoru na spaní chceme. Zdá se to jako zbytečná otázka, ale ujasněme si, že ložnice by měla být klidná a stvořená pro spánek. Není to tedy místo (až na výjimky) pro aktivitu a pro práci. Podle toho bychom také měli volit barvy, které budou v ložnici dominovat.

S modrou opatrně

V minulosti byla doporučována modrá barva, dnes už ale víme, že pokud vymalujeme ložnici sytějšími odstíny modré, bude se i světlo v místnosti jevit namodralé. Taková atmosféra potom ale podle výzkumů zabraňuje tvorbě melatonimu, což je látka důležitá pro klidné usínání a spokojený spánek. Pokud modrou, tak tedy jen jemné pastelové odstíny. Stěny je pak také možné dozdobit bílými nebo světle šedými prvky, které jim dodají na zajímavosti a “rozbijí” jednotnou modrou plochu.

Pastelové barvy jsou trefa do černého

Pokud bychom ale netrvali na modné, můžeme s úspěchem použít uklidňující tlumené odstíny barvy, která lidstvo obklopuje od jeho vzniku, tedy přírodní zelenou. I tady ale platí, že čeho je moc, toho je zkrátka příliš. Ani zelená barva by neměla být příliš výrazná nebo tmavá. Ideální jsou jemné olivové tóny. Rozhodně bychom měli zapomenout na limetkovou zeleň, jasnou barvu probouzející se jarní přírody nebo na výrazné doplňky, k jejichž umístění do takového interiéru to přímo svádí. Stále musíme mít na mysli, že budujeme oázu klidu pro tělo i pro duši.

Inspirujte se v nejlepších hotelích

Ideální barvou do ložnice je pak podle odborníků béžová nebo krémová. Těmito barvami ostatně bývají, jak si můžeme všimnout, vymalovány pokoje lepších hotelů. A jejich majitelé nebo provozovatelé jistě vědí, proč tomu tak je. Tyto barvy totiž, i když se to možná nezdá, působí blahodárně i na manželský život (rozhodně lépe, než mnohými preferovaná červená barva, která spíš než touhu po milování budí nervozitu a agresivitu).

Pořád nemůžete usnout?

Máme vymalováno jemnými pastelovými barvami podle vlastního výběru a vkusu, ložnice je zařízená k naší spokojenosti, matrace přímo zve k poležení, ale stále ne a ne usnout? Pak je na čase zkusit některou z rad profesora Ondřeje Ludky, odborníka na spaní a usínání. Co tedy udělat pro to, abychom usínali rychleji a ráno se budili dostatečně odpočinutí?

Základní pravidla pro dobrý spánek

Rozhodně bychom před plánovaným uložením ke spánku neměli pít kávu, černý čaj, kolu nebo jakékoliv jiné energetické nápoje, které spíše povzbuzují, místo toho, aby uklidňovaly. To ostatně platí i o alkoholu. Doba, po kterou bychom podle profesora Ludky měli toto dodržet, je poměrně dlouhá - kolem 4 hodin.

Ani těžké večeře nepůsobí pro následné usínání pozitivně. Proto se doporučuje k večernímu jídlu raději jen něco lehčího. Poděkuje nám i naše figura.

Máte problémy? Je dobré je pokud možno vyřešit v průběhu dne a večer už přemýšlet jen nad klidnějšími tématy.

Stále se vám ještě nechce spát? Mohla by pomoci lehká krátká procházka. Na druhou stranu těžší fyzická aktivita, jako je cvičení nebo posilování naopak spánek spíše naruší.

Stejně jako energetické nápoje, vynechte také večerní cigaretu.

Pamatujte na to, že postel by měla být oázou klidu a bezpečí, která slouží pouze pro spánek a manželský život.

Pokud je to možné, měly by být v ložnici závěsy nebo žaluzie, jejichž zatažením se sníží intnzita světla.

Není dobré usínat ani v přetopené, ale ani v příliš studené místnosti. Ideální teplota se pohybuje mezi 18 - 20 °C.

Hodně pomůže, když si vytvoříme pevné návyky. Ty se týkají také pravidelnosti spánku. Naučte se chodit si lehnout v přibližně stejnou dobu.

Dodržování těchto pravidel a příjemné prostředí ložnice určitě pomůže ke kvalitnějšímu spánku, rychlejšímu usínání a příjemnějšímu probouzení.

Tak dobrou noc!

KAM DÁL: Botanik Tadeáš Haenke: Český rodák zmeškal odplutí lodi na výpravu a Viktorii královskou objevil při zátahu na indiány.