Sršně a vosy dokáží udělat ze zahrady zakázané území. Můžeme se jim bránit, ale pozor na žihadla

Sršně a vosy umí znepříjenit život - zvlášť když se usadí přímo u našeho domu. Co s nimi, abychom se jich zbavili bezpečně a bez újmy na zdraví? Co máme - a můžeme - dělat v případě, kdy se v blízkosti domu usídlí právě tento hmyz?

Soužití s přírodou je krásné a mnohý městský člověk o tom sní. Problém ale nastává v okamžiku, kdy zjistíme, že je to právě příroda, která má hlavní slovo a člověk je více či méně bezmocný proti její vůli. Stává se to například ve chvíli, kdy přátelské posezení na zahradě rozežene několik sršní.

Není to tak strašné

Sršeň obecná je pro mnoho z nás doslova děsivý hmyz. Vždyť je také největší ze všech “podobných” zástupců hmyzí říše. Jak už to ale bývá, není přitom zdaleka tak nebezpečná, jako třeba manší vosa nebo dokonce včela. Právě včela, kterou navíc obdivujeme z ryze pragmatického důvodu - umíme je připravit o zásoby na zimu - má až padesátkrát více jedu než zdánlivě strašidelná sršeň. To nás ale většinou příliš neuklidní. Ostatně, kdo si to už někdy vyzkoušel, může potvrdit, že její bodnutí dokáže bolet i bez velkého obsahu jedu.

Kde sršně potkáme?

Přirozeným prostředím pro sršně je Evropa, ale i Asie. V naší republice bychom jen stěží hledali místo, kde bychom si byli jisti, že se sršeň neobjeví. Nejpravděpodobnějí ji potkáme na loukách nebo v lužních lesích, ale protože valem ubývá jejích přirozených úkrytů, staví si svoje hnízda čím dál častěji také v blízkosti ildských obydlí, nepohrdne trámem pod střechou nebo tmavým koutem v kůlně. Pokud si stavby hnízda nevšimneme včas, můžeme tak být po čase velmi nemile překvapeni.

Můžeme sršně zlikvidovat?

Většina lidí má v mysli jasně dané, že jsou sršně chráněný druh. Ono to ale není tak úplně jednoznačné. Jsou chráněny jako druh, ale nikoliv do té míry, že by nebylo v případě ohrožení člověka možné zlikvidovat jejich hnízdo. Postih ze zákona za to nikoho proto nečeká. Horší může být pomsta samotných sršní, pokud se budete o likvidaci jejich domova snažit neodborně a neobratně.

Na sršní hnízdo opatrně

I když sršně nejsou, jak již bylo uvedeno, až tak nebezpečné, jak by se mohlo zdát, rozhodně je raději nebudeme dráždit. Pokud si postavily hnízdo na tak frekventovaném místě, že tam nemůže zůstat, nebo je v okolí člověk alergický na jejich bodnutí, nezbývá nic jiného, než hnízdo opatrně odstranit. K této práci je ale doporučováno vždy přivolat odbornou firmu, která má s takovou činností svoje zkušenosti a je také patřičně vybavena. Do likvidace hnízda se raději zdržíme pohybu kolem něj a nezpůsobujeme žádné větší otřesy, které sršně dráždí. Stejně samozřejmě budeme postupovat i u hnízda vosího.

Zavolejte odborníka

Pokud objevíte větší sršní hnízdo, které budete potřebovat zlikvidovat, určitě se raději obraťte na odborníka. Existují firmy, které se přímo tímto problémem (mimo jiné) zabývají. Specialisté dobře vědí, jak na sršně, ale pozorovat je při práci z přílišné blízkosti a bez ochranných pomůcek není možné nikomu doporučit.

Mnozí lidé volají k sršnímu nebo i vosímu hnízdu hasiče. Je sice pravda, že právě zde bývají neohrožení muži, připraveni chránit náš majetek i životy, měli bychom si ale uvědomit, že jejich úkol je jiný a ve chvíli, kdy likvidují sršně, může jinde hořet. A co si budeme povídat - se sršním hnízdem v dílně to ještě dva dny vydržíme, zatímco soused s ohněm v obýváku tolik času nemá. Proto je lepší skutečně vyhledat odbornou firmu.

Na sršně a vosy svépomocí?

Sami se snad můžete pokusit o likvidaci malého hnízda zavěšeného v prostoru, které je možné opatrně “nabrat” do nádoby, tu následně neprodyšně uzavřít a odnést mimo obydlené území. K likvidaci sršní je možné použít i volně prodejný sprej s až pětimetrovým dosahem, který hnízdo obalí pro vosy jedovatou pěnou. Ať už se rozhodnete k jakémukoliv způsobu, rozhodně není možné podcenit dobrou přípravu. Jakýkoliv kousek nezakrytého těla (a tím zakrytím je míněno několik co nejsilnějších vrstev - zimní bunda, pracovní kabáty a podobně - sršni neomylně najdou a pozor: stejně jako vosy umí bodnout hned několikrát!

Trpělivost nejen růže přináší

Pokud je ale hnízdo na místě, kde jej sice mít nechceme, ale ve své podstatě nebrání běžnému užívání pozemku bez velkého omezení, bude nejlepší jednu sezónu vydržet a vyčkat příchodu podzimu. V té době se hnízdo vyprázdní, protože zimu přežívá jen královna. Opuštěné hnízdo je pak možné bez rizika zlikvidovat.

