Kombucha se vrací. Zdraví si vypěstujete sami doma

Kombucha se v celkem pravidelných cyklech vrací “do módy” už velmi dlouho. Co to ale vlastně je a k čemu může být prospěšná? Jednoduše řečeno jde o fermentovaný sladký čaj, kde hlavní roli hrají kolonie kvasinek a bakterií. Jde o jednu z nejoblíbenějších součástí péče o tělo v oblasti tak zvané celostní medicíny. Co může tělu přinést a jak ji získat?

Kombucha opravdu není nic nového pod sluncem. O jejích pozitivních účincích věděli již staří Číňané dlouho před začátkem našeho letopočtu. Už tehdy lidé věřili a měli ověřeny léčivé účinky kvasinek Saccharomyces, které ve spolupráci s octovými bakteriemi dokáží pozitivně ovlivnit náš organismus.

Kombucha pro zdraví

Proč konzumovat kombuchu? Samozřejmě pro zdraví. Nápoj, vytvořený z černého nebo zeleného čaje působením této “houby”, obsahuje velké množství tělu prospěšných látek, které dokáží povzbudit obranyschopnost organismu a mají vliv také na regulaci hladiny cholesterolu, zlepšují funkci ledvin a podporují kvalitu chrupavek v těle. Kombucha má vliv na úpravu látkové výměny a obsahuje vitamíny skupiny B, vitamín C a kyselinu listovou, mléčnou, jablečnou a další, stejně jako enzymy a aminokyseliny, které tělo pro svoji správnou funkci bezpodmínečně potřebuje. Jak je vidět, staří Číňané moc dobře věděli, co dělají a co pijí.

Jak připravit zdravý nápoj?

Kombuchu si připravíme doma, a to poměrně snadno. Musíme jen chvíli vydržet - jde o přírodní proces, který přece jen potřebuje čas. Příprava ale není složitá. Do dvou litrů vychladlého černého nebo zeleného čaje přisypeme asi 180 gramů cukru (nebo jej osladíme medem či dokonce stévií), matečnou kulturu a pokud nápoj připravujeme prvně, tak i speciální zákvas. Kulturu do tekutiny pokládáme hladkou stranou nahoru. Nádobu zakryjeme látkou, kterou zajistíme provázkem nebo gumičkou. Pak už jen musíme vše uložit na čisté místo, ale tak, aby na nádobu nedopadaly sluneční paprsky a nedostaly se k ní nečistoty. Ideální teplota pro kvašení je mezi 20 a 25 °C. Je třeba mít stále na mysli, že je kombucha živý organismus. Proto by ji vysoké teploty jednoduše zničily. Po určené době nápoj slijeme a kombuchu - mateční i nově vzniklou - můžeme využít pro přípravu další várky, kam již místo zákvasu můžeme přidat přibližně čtvrt litru hotové kombuchy.

Sedm dní je základ

Uvedených sedm dní je jen základ, kombuchu můžeme při troše trpělivosti připravovat i déle. Musíme si jen uvědomit, že se při fermentaci spotřebovává v čaji rozpuštěný cukr, takže čím déle necháme proces probíhat, tím kyselejší nápoj získáme. Mění se také barva tekutiny, takže zkušenější “pěstitelé” již poznají, kdy je správný čas na slití zdravého posilujícího nápoje. Je ale také třeba brát ohled na teplotu v místnosti a další momenty, které mohou fermantaci ovlivnit. Také množství přidaného cukru má vliv na rychlost kvašení. Obecně platí, že čím méně cukru nebo jiného sladidla použijeme, tím déle bude celý proces trvat.

Kde seženu násadu kombuchy?

Násada kombuchy je k dostání třeba v prodejnách zdravé výživy, většinou si ji ale můžeme domů přinést i od známých, kteří tomuto vracejícímu se fenoménu již propadli. Musíme si ale dát pozor na to, abychom kombuše neublížili. Jak bylo uvedeno, zničit ji mohu vysoké teploty, ale stejně tak i kontakt s kovem nebo zbytek saponátu v lahvi, v níž budeme nápoj připravovat. Skleněnou nádobu tedy vždy nejprve opravdu pořádně vypláchneme a vypaříme.

Co s hotovým nápojem?

Hotovou kombuchu slijeme do lahve a uzavřeme. Můžeme ji také “stočit” jako víno. Takto připravený nápoj potom v chladu vydrží až jeden měsíc a můžeme si tak každý den dopřát dávku perlivého zdraví.

