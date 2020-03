Spirulina je moderní superpotravina, která tělu dodá mnoho užitečných látek. Musíme si dát ale pozor na její kvalitu

Co je to superpotravina? Jaké jiné vlastnosti by měla mít a co by ji mělo odlišovat od potravin, které běžně konzumujeme? I když neexistuje přesná definice, můžeme si superpotravinu představit jako tu, která má na náš organismus výrazně blahodárný účinek a obsahuje zdraví prospěšné látky v množství, které by jí mohly ostatní jen závidět. Jednou z takových superpotravin je i spirulina.

Termín “superpotravina” není nijak nový, prvně byl zmíněn dokonce již před více než sto lety. Svého rozšíření se ale dočkal až na počátku tohoto století, kdy se lidé začali stále více orientovat na kvalitu potravin. Je ale také pravda, že právě proto, že se jedná o ne zcela přesně definovaný termín, není tak složité využít jej pro reklamní účely. To se ale netýká spiruliny, která podle všeho splňuje i poměrně přísná kritéria pro přiznání tohoto označení.

Co je spirulina?

Pokud budeme chtít spirulinu definovat z biologického hlediska, musíme konstatovat, že jde o sinice, které tvoří šroubovici. V přírodě se vyskytuje v Africe, Asii a v Jižní Americe a pro svůj růst potřebuje poměrně specifické podmínky. Nás ale hlavně zajímá, čím může být prospěšná člověku…

Pěstování ve velkém

Přeborníky na pěstování spiruliny jsou ve světě Japonci, kteří z ní vyrábí i vitamínové tablety. A tím se také dostáváme k tomu, co nám spirulina nabízí. Jsou to právě vitamíny, jimiž je tak bohatě zásobena. Na spirulinu se můžeme obrátit v případě, kdy potřebujeme například vitamín C, D, A, E nebo mnohé ze skupiny “béček”, konkrétně B1, B2, B3, B6 nebo B9. Kromě toho najdeme ve spirulině také prospěšné karoteny.

Vitamíny nejsou všechno

Superpotravina spirulina ale neobsahuje jen vitamíny. Z dalších látek, na které nesmíme zapomenout, jsou také bílkoviny. Dokonce se uvádí až jejich padesátiprocentní obsah, což spirulinu řadí mezi špičku v přírodě.

Jak spirulinu využít?

Spirulinu je možné v kuchyni použít mnoha způsoby. Výborně se hodí do moderních smoothie, můžeme ji přidat do jogurtu, do polévky, do dezertu - jejímu použití se prakticky meze nekladou. A to je její další výhoda. Jako příklad lze uvést banánovo-brokolicové smoothie, na které budeme potřebovat kousek brokolice, zmražený banán, jednu lžíci spiruliny, stévii a přibližně jeden šálek vody. Mixujeme tak dlouho, až je vše dokonale rozmělněné, včetně nejodolnější brokolice. Dostaneme tak zdravou snídani nebo zkrátka posilující nápoj pro zvýšení imunity.

Kde spirulinu sehnat?

Spirulinu lze pořídit například v obchodech se zdravou výživou, při její koupi je ale třeba vždy dát velký pozor na její kvalitu. Pěstování této superpotraviny totiž není vůbec jednoduchou záležitostí a při špatných podmínkách může získat spíše škodlivé než prospěšné vlastnosti, včetně obsahu těžkých kovů. Jakou spirulinu tedy můžeme bez obav koupit? Rozhodně tu, která má sytě zelenou barvu, to je jistá známka její kvality. I když je to nepříjemné, neměli bychom nikdy vybírat podle ceny. Příliš levné spirulině totiž docela určitě nebyly dopřány příznivé podmínky pro růst. Také by mělo jít o důvěryhodnou značku, tedy žádné bezejmenné barevné sáčky, na nichž se původce dopátráte leda lupou.

I v tabletách

Kromě sypké hmoty je možné spirulinu koupit také v tabletách. Potom už ale její užívání připomíná spíše léčbu než zážitek z přípravy a konzumace zdravého pokrmu nebo nápoje. A to má také přece svoje kouzlo.