Stále depresivnější seriál Ulice, v každém díle se řeší smrt. Zemřely Blanarovičová i Bebarová, další bude Mudrová?

Nekonečný seriál Ulice televize Nova vysílá od roku 2005. Našel si celou řadu fanoušků, ale i odpůrců. Co se tam však děje v posledních týdnech a měsících, nemá obdoby. Prakticky každý díl je nasáklý smrtí a depresí. Což v době pandemie nemoci covid-19 opravdu není to, co divák potřebuje.