V karanténě i s domácím mazlíčkem: Jak si užít zábavu a ze všeho se nezbláznit?

V první řadě je třeba říct, že v období omezení pohybu je venčení psů a případně i dalších domácích mazlíčků povoleno. Pohyb a čerstvý vzduch je důležitý jak pro vás, tak i pro vaše zvířátko, a proto se nebojte vyrazit do přírody. Nezapomínejte však, že byste procházku měli zkrátit, vycházet pouze se zakrytými ústy a nosem a vyhýbat se místům s vysokou koncentrací lidí.

Jak mazlíčka zabavit doma?

V období omezení pohybu byste měli čas strávený venku omezit na nutné minimum. Je proto důležité, abyste mazlíčkovi věnovali o to více času doma a našli způsob, jak ho zabavit. Aktivit existuje spousta. S pejskem můžeme upevnit a vypilovat poslušnost.

Zároveň můžeme po domě schovávat hračky či pamlsky a zaměstnat pejskovi mozek. Zároveň je však důležité dbát na to, abychom mazlíčky během her nepřekrmovali pochoutkami. Je možné, že bychom na konci karantény mohli mít doma místo psa nebo kočky velkou kouli.

Jak mohou aktivity vypadat?

Schovávaná. Po chvíli hraní si s oblíbenou hračkou mazlíčka namotivujete a následně pak hračku schovejte. Vyzvěte ho, aby ji našel a pokud bude úspěšný, pochvalte ho. Pro správné pochopení hry nejprve oblíbenou hračku schovávejte na viditelná místa, postupem času můžete hru ztížit. U koček můžete hračku schovat a vést od ní šňůrku či stuhu, kterou pak kočka bude následovat, či několik hraček zavěsit různě po domě. Doporučujeme hračky a umístění obměňovat, aby kočku hra rychle neomrzela.

Čichací hry. Cílem každé procházky je mazlíčka vyčerpat a zbavit ho tak přebytečné energie. V období omezení pohybu můžete dlouhé procházky nahradit zábavnými, zároveň ale vyčerpávajícími čichacími hrami. Pamlskem, který pejskovi nejdříve ukážete a necháte ho k němu přičichnout, ho namotivujete a poté pamlsek schováte. Po nalezení nezapomeňte opět na slovní pochvalu. U koček můžete využít cestičky ze stuh či zavěšení pochoutek za provázky.

Hravé hlavolamy. Ne vždy máme na domácí mazlíčky tolik času, abychom se jim mohli věnovat po celý den. Toto je jeden z mnoha způsobů, jak své čtyřnohé miláčky zabavit na delší dobu, bez nutnosti vašeho aktivního zapojení.

Jak vyrobit hlavolam?

Pro výrobu jednoduchého hlavolamu pro kočky budete potřebovat: 1x dárkovou krabici, 1x lepidlo a 24x roličku toaletního papíru. Do dárkové krabice naskládejte roličky toaletního papíru a slepte je k sobě. Po zaschnutí můžete do roliček vložit různé pamlsky, lýko, hračky či jakékoli jiné oblíbené předměty vašeho mazlíčka.

Z víka dárkové krabice odstraňte folii, krabici zavřete a nechte kočku, ať si odměny a hračky z krabice vytáhne sama. Pokud jde o pejsky, zde postačí jakákoli nádoba, hrnec či lavor na prádlo, do které vložíte plastové míčky, zmačkané papíry, smotané ponožky či kapesníky a mezi ně naházíte voňavé pamlsky. Pejsek si pak čumákem dobroty najde.

Nezapomínejte na lásku

I přes zvýšenou opatrnost během kontaktu s mazlíčkem mu nezapomínejte projevovat lásku. Kontakt ve formě komunikace, pochval, poplácání či objetí je důležitý. Nejenom ho tím uklidníte a dáte najevo, že je vše v pořádku, zároveň může takové objetí zlepšit náladu a navodit pocit pohody i vám samotným.

Důležitý je i samotný odpočinek, dejte mazlíčkům prostor. Kočky si svůj klid hledají samy a pokud jde o pejsky, nenechte ho za vámi chodit po celý den. Nebojte se zavřít do vedlejší místnosti, abyste ho připravili na to, že jednou do práce zase půjdeme a aby poté necítil úzkost, že ho opouštíme a půjdeme opět do práce.

Opatrnost je důležitá

Důležité je zdraví všech, a to i těch čtyřnohých kamarádů. Pokud tedy máte příznaky nakažení, snažte se kontakt nebo alespoň láskyplné oblizování obličeje omezit. Myjte si ruce poté, co mazlíčka obejmete či podrbete, a doporučujeme i častější čistění pelíšku.

