Vánoce o samotě? Vsaďte na normální život, nejste v tom sami

Vánoce jsou obecně považovány za svátky, kdy by nikdo neměl být sám. Je to krásné a každý z nás se jistě snaží toto nepsané pravidlo dodržet. Jenomže co když to jednoduše nejde? Třeba je rodina daleko, třeba se nepodařilo urovnat rodinné spory a nebo se může stát, že člověk zkrátka blízkou rodinu nemá. Co potom? Jak přežít Vánoce v klidu a bez zbytečných nervů a smutku?