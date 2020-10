Venušiny kuličky pomáhají proti inkontinenci

Inkontinence čili únik moči se vyskytuje častěji, než by se nám mohlo zdát. Příčinou jsou povoleny svaly pánevního dna. Stává se nám to během těhotenství, po porodu, s přibývajících věkem, extrémně pak když se změní v menopauze a v postmenopauze naše hormony. Obvykle se objevuje takzvaná stresová inkontinence. K úniku moči dochází při fyzické námaze, při sportu, když kýchneme či se zasmějeme. Je to pro nás extrémně depresivní, v případě vážnějších potíží se straníme sexuálního života, někdy společnosti obecně. Skončit s plenou je noční můra každé ženy. Pomůcka, se kterou se můžeme tomuto stavu vyhnout, nebo zlepšit již existující problémy s inkontinencí, jsou venušiny kuličky.

Posilování bicepsů a tricepsů nechte mužům. Pojďte posilovat svaly pánevního dna

Jde to právě s venušinými kuličkami. Spolu s vhodnými cviky podle Ludmily Mojžíšové, či se zaměřením cvičení na Kegelovy cviky dokážete stav svalů pánevního dna zlepšit tak, že se problémů s inkontinencí zbavíte i bez operace.

Venušiny kuličky se dnes nabízí skutečně v luxusním designu. S výběrem vhodných vám nejlépe pomůže sexshop Sexio.cz. Velice zajímavou je například tréninková sada FeelzToys – FemmeFit Advance. Jde o sadu třech dvojitých venušiných kuliček odstupňovaných podle hmotnosti. Rozhodně však nejsou jedinou možností. Podívejte se na sortiment na Sexio.cz a vyberte si, které vám budou nejlépe vyhovovat. Eshop má perfektně popsané produkty, takže snadno najdete ty pro začátečnice v posilování pánevního dna, i pro ženy, které již mají zkušenosti a mohou zvolit pokročilejší verzi produktu.

Sexio.cz – nejdiskrétnější eshop v ČR

Nikde jinde nekoupíte sexuální hračky, včetně venušiných kuliček, tak diskrétně, jako na Sexio.cz. Eshop nejenže zcela anonymně zasílá, ale současně nevyužívá vaše data k marketingovým účelům. Nesetkáte se tak například s remarketingem, tedy s tím, že by vás eshop „pronásledoval“ se svojí nabídkou všude po internetu jen proto, že jste se jednou u něj na některé produkty podívaly. Komu by bylo příjemné, aby na vašem počítači šéf, nebo děti, spatřili reklamu na sexshop? Pojďte si vybrat – jaká bude ta vaše venušina kulička?