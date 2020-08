Víte, jak správně třídit i odpad?

Třídění odpadu je pro většinu obyvatel ČR již samozřejmostí. Podle nejnovějších statistik u nás odpad třídí 73 % lidí, kteří pro odkládání tříděného odpadu využívají hustou, veřejně dostupnou síť barevných kontejnerů. Ty jsou v podstatě „na každém rohu“ a většina z nás tak k nim nemusí ujít ani 100 metrů. A i když odpad třídíme již více než 20 let, občas se při třídění některých druhů odpadů můžou objevit nejasnosti. A právě na ty si ve spolupráci se Samosebou.cz posvítíme.

Třídění odpadu je pro většinu obyvatel ČR již samozřejmostí. Podle nejnovějších statistik u nás odpad třídí 73 % lidí, kteří pro odkládání tříděného odpadu využívají hustou, veřejně dostupnou síť barevných kontejnerů. Ty jsou v podstatě „na každém rohu“ a většina z nás tak k nim nemusí ujít ani 100 metrů. A i když odpad třídíme již více než 20 let, občas se při třídění některých druhů odpadů můžou objevit nejasnosti. A právě na ty si ve spolupráci se Samosebou.cz posvítíme.

Informace o správném třídění hledejte na obalu

Obaly výrobků nejsou pouze ochrannou vrstvou a marketingovou parádou, ale předávají nám i důležité informace. Například o svém materiálovém složení, což v našem případě může velmi pomoci při rozhodování, kam daný obal vytřídit. Jednoduchou nápovědou tak jsou tzv. recyklační symboly. Nyní se ovšem, spíše než na samotné symboly, zaměříme na pár, často používaných obalů.

Kuličkový deodorant do koše nepatří!

Často narazíme na deodorant ve skleněné lahvičce, ovšem na svém vrchu s plastovou kuličkou. Co s ním? První volba často bývá směsný odpad, ale ta je chybná! Stačí prozkoumat etiketu, na ní najdeme plné šipky v trojúhelníku a u nich číslo 70 a zkratku „GL“, která značí čiré sklo. Tato kombinace nám tedy říká, že prázdný obal můžeme s čistým svědomím hodit do kontejneru na sklo. Dokonce není ani nutné oddělovat plastovou horní část.

A co nápojové kartony?

Složitě může vypadat i třídění nápojových kartonů – od šťáv, mléka a kefírů či protlaku. Ovšem i zde je k dispozici rychlá nápověda. Na etiketách těchto obalů najdeme vedle recyklačních šipek zkratku C/PAP, která označuje kombinovaný materiál. Písmeno „C“ značí kompozitní, neboli složený materiál, PAP je zase zkratka pro papír. Dohromady C/PAP tedy značí kombinaci papíru a dalšího materiálu, které od sebe nejdou snadno oddělit.

Nápojové kartony obsahují více než 75 % skutečně kvalitního papíru, který je možné použít ještě přibližně šestkrát, proto bychom je rozhodně měli třídit. A to zpravidla do oranžového kontejneru, který je na takové obaly přímo určen.

Ale pozor, systém sběru tříděného odpadu se může v různých městech či lokalitách lišit. Ne všude tak najdete na nápojové obaly přímo oranžový kontejner, ale můžou být sbírány s jiným druhem tříděného odpadu. Například společně s plasty do žluté nádoby nebo s papírem do modré. Proto je důležité sledovat také informace uvedené přímo na nálepkách na kontejnerech, které nás informují, jaké odpady do nich leze třídit.

Kam s plechovkou?

Třídění nápojových plechovek je jednodušší. Symbol šipek s číslem 41 značí hliníkový obal a ten patří do šedého kontejneru na kovy. Pokud se jedná o obal vyrobený v zahraničí, poznáme hliník podle zkratky ALU. Do šedé nádoby, nebo do jiné nádoby, ovšem označené šedou nálepkou KOVY, patří také plechovky ze železa. Takové poznáme podle označení FE.

Třídění odpadů je vlastně jednoduché! Navíc, v případě nejasností, kam obal vytřídit, vám pomůžou recyklační symboly. A kdybyste jim náhodou nerozuměli, pomoc najdete na www.samosebou.cz.