Vyžeňte moly z kuchyně. Když budete vědět, jak na ně, určitě zvítězíte

Na boj s moly existuje mnoho moderních chemických přípravků, které můžeme koupit téměř v kterékoliv drogerii. Jestliže ale máme v úmyslu zaútočit přírodní cestou, můžeme sáhnout po prostředcích, které jsou výrazně ekologičtější a hospodyně v dobách, kdy o moderní chemii neměly ani ponětí, využívaly jejich dobrých služeb. Vezměme to ale popořádku.

"Koupila" jsem si moly

Bohužel se asi jen těžko vyvarujeme situace, s níž se už setkala většina z nás. V sáčku mouky, těstovin nebo jiné potraviny hned po otevření objevíte moly. To je ale ještě ta lepší varianta, protože je možné takový sáček ihned zlikvidovat a byt zůstane nezamořen. Pokud si ale nevítaných hostů všimneme až o několik dnů nebo dokonce týdnů později, dá se téměř s jistotou konstatovat, že je pozdě.

Dospělí motýlci, kteří již létají po bytě, určitě nakladli vajíčka, z nichž se brzy stanou housenky. A ty začnou likvidovat i potraviny, které by se mohly zdát být v bezpečí. Cukr ani čokoláda neobstojí, v ohrožení je dokonce i kypřicí prášek a samozřejmě těstoviny nebo cereálie… Jestliže se tedy v bytě objeví poletující potravinový mol, není na co čekat.

Bez milosti vyhodit

Potraviny, které jsou moly napadené, je nezbytné bez milosti vyhodit. Poznáme je snadno - po otevření sáčku nebo krabičky při prozkoumání objevíme jemné pavučinky, někdy dokonce živé moly, larvičky nebo housenky.

Všechny takové potraviny musí putovat do popelnice, případně je možné je odnést z domu a v co nejkratší době zpracovat do podoby krmení pro zvířata. Po důkladné probírce spíže čeká další důležitý krok, a tím je dokonalý úklid.

Umýt všechno, co je možné

Zdá se, že jsou police čisté? Asi ano, ale přesto přišel čas na důkladné omytí všech ploch ve spíži nebo potravinové skříni. Nakladených vajíček si totiž všimne opravdu jen málokdo a bez chvíle, věnované právě tomuto bodu likvidace nežádoucích hostů, bychom mohli tuto bitvu ve věčné válce s moly prohrát. Pokud chceme zvýšit šanci na dokonalé odstranění molů z domácnosti, využijeme pro tuto fázi roztok čpavku (je ale nutné brát ohled na zdraví a pracovat v rukavicích).

Všechno zavřít

Po dokonalém úklidu je čas vrátit zkontrolované potraviny zpět na své místo. V tuto chvíli je dobré zapřemýšlet nad jednorázovou investicí, která ale do budoucna ušetří spoustu peněz. Sypké a další pro moly chutné potraviny je dobré propříště uchovávat v bezpečně uzavřených obalech - sklenicích nebo umělohmotných, ale opravdu těsně uzavřených nádobách. Jestliže bychom příště k nákupu obdrželi jako "dárek zdarma" chovnou stanici potravinových molů, zůstanou uzavření jen v jednom sáčku a nezamoří opět celou kuchyň.

Boj vůní

Zatímco my chceme mít byt voňavý, molům se tato strategie rozhodně nelíbí. Dobrou prevencí, která je odradí od zabydlení se v našem domově, jsou tedy sáčky s aromatickými bylinami, rozvěšené právě ve spíži (v případě šatních molů pak samozřejmě ve skříních. Jaké bylinky můžeme použít? Vhodná je pro tyto účely například levandule, kterou můžeme zavěsit i v podobě svázané kytičky a ještě si navíc připravíme hezkou výzdobu bytu.

Do sáčku už bychom ale měli vložit hřebíček, pelyněk, kuličky černého pepře nebo bobkový list. Posledně jmenované lístky je možné také vložit přímo do sáčku s moukou, těstovinami nebo strouhankou. Vhodnou přírodní zbraní proti molům je také citronová nebo pomerančová kůra. Je ale potřeba zdůraznit, že účinky těchto pomocníků jsou časově omezené a je nutné je občas vyměnit, aby bylo aroma, linoucí se ze sáčků, co nejsilnější.

Mol není ostuda hospodyně

Závěrem je třeba připomenout, že hospodyně, která doma objeví moly, nemusí zoufat nad svojí beznadějností. Bohužel tito nezvaní spolubydlící se dostanou i do těch nejpečlivěji uklizených a opečovávaných domácností.

Rozhodně to tedy není žádná ostuda, zvláště v době, kdy jsou těmito motýlky některé velkosklady doslova zamořené. Přinést si potom domů čistou mouku je téměř jako výhra v loterii. Tak tedy do boje - do vítězného boje!