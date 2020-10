Za bolest hlavy může i nevhodná strava. Jakým potravinám se tedy vyhnout?

Bolest hlavy se velmi často dostaví ve chvíli, kdy se svým tělem zacházíte špatně. Někdy stačí jen únava a starosti v práci, jindy třeba trochu vína. Bolest hlavy začíná tlakem v očích a bušením ve spáncích. Už v tu chvíli se ji snažte zahnat.

Pro odstranění bolesti či zamezení, aby se rozrostla, postačí stisknout tlakové body na těle. Například mezi obočím je jeden z nich, který když na chvíli zmáčknete, pocítíte úlevu. Je to velmi jednoduché.

Položte si palec mezi obočí a ukazováček s prostředníčkem si zapřete o horní část čela, tedy na místo, kde začínají růst vlasy. Jednoduše řečeno, jako kdybyste si chtěli změřit čelo. Několikrát pak jemně zatlačte a bolest hlavy by měla pomalu ustoupit.

Vůně vás může zachránit

Zahnat bolest může i máta peprná. Tedy spíš její vůně. Kupte si svazek čerstvé máty a bolest určitě zmírníte. Pokud zrovna nemáte doma čerstvou, tak si třeba zkuste přivonět alespoň k sušenému mátovému čaji. Stejný aromaterapeutický účinek má také zelené jablko.

Bolest hlavy může způsobovat stres, držení těla, neschopnost relaxovat, dehydratace, hlad, moc alkoholu, kofeinu nebo kouření.

Stejně jednoduše vám může pomoci i váš dech. Určitě už vám někdo řekl: "To rozdýcháš." Tak to je přesně ono, opravdu to lze. Tedy alespoň co se bolesti hlavy týče, u zlomeniny to asi raději nezkoušejte. Každopádně, jak tedy na to? Lehněte si na záda, uvolněte se, nastavte si klidový režim, zavřete oči a pomalu zhluboka dýchejte. Zkuste opravdu myslet jen na svůj dech. Ulevit by se vám mělo během několika minut.

Hýbejte se a pijte

Nevěřili byste, co udělá taková procházka. Takže žádné polehávání, ale zkuste tělo trochu protáhnout a rozhýbat. Pohyb zlepší váš krevní oběh a rozšíří cévy. Ulevit vám může i zmrazená zelenina položená na zátylku a spánkách. Chlad by měl bolest otupit. Jednou z příčin bolesti je dehydratace, proto mějte po ruce stále sklenici vody. Bolest hlavy mohou naopak zhoršit některé potraviny. My vám prozradíme, které to jsou.

Chléb

Pro některé může být konzumace pečiva škodlivá a bolest hlavy opravdu zhoršit. Lepek obsažený v potravinách vyrobených z obilí může způsobit nejen trávicí těžkosti.

Dietní nápoje

Aspartam, který je používán jako sladidlo dietních nápojů, může vyvolat nepříjemné symptomy. Závratě, ztrátu paměti, ale i bolest hlavy. Denně jich nekonzumujte víc než 50 miligramů.

Červené víno, banány, avokádo a sýr

Tyto pokrmy obsahují tyramín a také mohou vyvolat bolest hlavy. Potraviny jsou totiž dlouho skladované. Většinou bývají strávené bez problémů, ale pokud například člověk užívá antidepresiva, můžou mu tyto potraviny ublížit. Vyvarujte se většího množství, i když jste zcela zdraví.

Žvýkačka

Neustálé žvýkaní může vyvolat také velmi silnou bolest hlavy. Namáháte při něm čelisti. Vyvolat bolest může i další oblíbený pokrm, a tím je zmrzlina. Proto je dobré jak zmrzlinu, tak i ledové nápoje konzumovat velmi pomalu.

Čokoláda

Velká radost, po které sáhneme, nejen když jsme ve stresu a nešťastní. Čokoláda. Ale pozor, právě ona je údajně velkým spouštěčem bolesti hlavy. A co teprve v kombinaci s kofeinem... Velmi prospěšné nejen pro vaši hlavu je i omezení soli, čínské kuchyně a uzenin.

