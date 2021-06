Zhubnout do plavek určitě jde, ale zapomeňte na zázraky. Dietolog vysvětluje, jak se rychle dostat do formy

Nabrali jste přes zimu nějaké to kilo navíc? Chcete se v létě předvést v plavkách? Co pro to můžete udělat a přitom si neublížit? Pojďme si shrnout, co vše můžete vyzkoušet k snížení nadváhy a také jak některé přípravky či diety fungují.

Začněme zázračnými pilulkami. Je jich celá řada - jedny slibují spalování tuků, další omezují chuť k jídlu. Jak to tedy je?

Doplňky výživy

Různé doplňky v podobě pilulek fungují tak, že vám třeba dodají kofein či jinou podpůrnou látku a vy se prostě zjednodušeně řečeno začnete více pohybovat, jste prostě aktivnější. Takže efekt hubnutí není až tak v tabletách, ale v pohybu. „Jiné přípravky působí na trávicí trakt a zpomalují vstřebávání a omezují tak chuť k jídlu. Tím se ale znovu vracíme k základu - k správné výživě a nepřejídání se,“ vysvětluje dietlog Svatopluk Urban.

Podle něj je účinnost podobných pilulek maximálně 15 procent. „Mějte ale na paměti, že polykání pilulek samo o sobě nepomůže, jejich působení maximálně udělá to, co předchází obezitě - tedy méně jídla a více pohybu.“

Vše je v hlavě

Pokud si vyberete správnou dietu, nezapomeňte na to, že vše začíná v hlavě. Pokud si myslíte, že když při dietě zhřešíte nějakým pokrmem a nezhubnete, opravdu nezhubnete. Musíte tomu věřit. Když budete po dobu diety ve stresu a budete myslet na to, že to nevyjde, tak opravdu nezhubnete.

Zázračné hubnoucí koktejly a léky

Pak jsou ještě oblíbené koktejly na hubnutí. „Jedny vám mají v podstatě nahradit jídlo. Mají minimum kalorií a pro vaše tělo prakticky nemají význam. Na podobné přípravky je třeba si dát zvlášť pozor. Další koktejly mají také snížený obsah energie, ale navíc obsahují další pro tělo potřebné látky, jakými jsou třeba vitamíny a bílkoviny. Koktejly můžete nahradit některé jídlo za den, ale je potřeba sáhnout po přípravcích od renomovaného výrobce, abyste si neublížili,“ popisuje Urban.

Léky na hubnutí je kategorie, kde je třeba si dávat obrovský pozor. „Rozhodně nedoporučuji kupovat podobné léky na internetu. Užívejte léky, ale jedině ty, které vám případně předepíše lékař.“

Přístroje na hubnutí

Přístrojů na hubnutí jsou plné televizní reklamy. „Asi nebudete věřit podobným těm na bázi vibračních pásů či termo zařízení. Podle reklam si přístroj nasadíte a pak se pohodlně usadíte na gauč k televizi a budete se u toho cpát chlebíčky nebo mastnými brambůrkami. To opravdu takhle nefunguje,“ kroutí hlavou odborník.

Určitě je ideální si spíše pořídit běžící pásy, stacionární kolo a podobná zařízení. Na nich opravdu spálíte energii a ještě si zvýšíte kondici. Ideálním způsobem pro pohyb a spalování tuku je v podstatě nejpřirozenější způsob pohybu člověka, a tím je rychlá chůze.

Pohyb je bezpochyby základem nejen pro zhubnutí, ale i pro zdraví a provozování nějakého sportu je rozhodně lepší cestou než polykání pilulek. A je prakticky jedno, zda zvolíte běh, plavání nebo pravidelnou návštěvu fitka. „Přestože vám každý lékař nebo výživový poradce řekne, že základem je pohyb a vyvážená a zdravá strava, budeme stále hledat, jak se tomu všemu vyhnout; budeme hledat něco, co bez námahy a našeho vlastního přičinění vše udělá za nás. Pohyb zkrátka převálcuje svým efektem všechny ty pilulky, léky, koktejly a podobné vynálezy.“

Není dieta jako dieta, můžete si i ublížit

Zvláštní kategorií, jak dosáhnout kýženého výsledku, jsou pak různé diety. To si zřejmě vyzkoušel každý, kdo se chtěl zbavit nějakého kila navíc. Jenže diet jsou mraky. A jako ve všech způsobech, jak se zbavit nadváhy, je i tady riziko, že si můžeme ublížit. Dieta je prostě změna, a to někdy dost zásadní. Pokud to přeženeme, ublížíme svému tělu.

„Dalším problémem při různých dietách je jeden zásadní fakt. Když dietu ukončíme, nenabereme zpět pracně shozená kila? Dost často se to stává a říkáme tomu jojo efekt. Aby se tak nestalo, je potřeba dodržovat zdravější způsob stravování než ten, který jsme preferovali předtím, než jsme se rozhodli zhubnout,“ radí dietolog.

Dělená strava nebo Dukanova dieta?

Zkrátka hubnutí vyžaduje něco navíc. Existuje množství diet, ale mezi uznávané typy náleží třeba ta, kterou propaguje francouzský doktor Pierre Dukan. Proto se jí říká Dukanova dieta. „Spočívá v tom, že radikálně omezuje potraviny s vysokým obsahem cukru a preferuje bílkovinové potraviny. Pozitivní stránkou je, že v pozdější fázi povoluje i trochu zakázaného.“

Oblíbená je také dělená strava. Není to svým způsobem dieta, jde spíše o úpravu jídelníčku a životního stylu. „Způsobů rozdělení stravy na skupiny je několik a pokud se o tento způsob hubnutí chcete pokusit, najdete na internetu mnoho informací. Existují další typy diet a každému bude vyhovovat něco jiného. Za zmínku stojí třeba ještě bílkovinná dieta nebo Dash dieta,“ doplnil Urban.

