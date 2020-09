Zmrazené pečivo vás může mrzet. Je to velká chyba, která je zdraví nebezpečná

Pečivo je v domácnostech určitě jednou z nejvyužívanějších potravin. A má na to právo, je totiž také jednou z nejstarších potravin, které lidská mysl kdy vymyslela a které lidské oko kdy vidělo. Přes to všechno je ale jeho použitelnost stále počítána na hodiny nebo maximálně na pár dnů. A prodloužit tyto lhůty není zdaleka jednoduché. No, jen si to přiznejte… Kolikrát v životě vám doma zplesnivělo pečivo?

Plíseň vzniká už po 48 hodinách

To základní, co pečivu škodí, je to samé, bez čeho by nebylo vlastně ani poživatelné. Totiž vzduch. Ve vzduchu se totiž přirozeně vyskytuje spousta plísní. Plíseň v přírodě funguje na principu kompostu. Jejím základním úkolem je totiž rozložit téměř jakoukoli potravinu.

Konkrétně u pečiva najdeme plíseň už 48 hodin po jeho vytažení z trouby, kdy je ale prozatím skryta. Pouhým okem lze plíseň spatřit 3. – 5. den po jeho dopečení, v závislosti na druhu a pečení pečiva. Co poté dokážou různé plísně po požití v našem těle způsobit, raději ani nedomýšlejme...

Lednice není dobrý nápad

Mnoho lidí se snaží prodloužit trvanlivost veškerých potravin tím, že je uchovává v lednici. Ovšem zrovna u pečiva to opravdu není nejlepší nápad. V lednici se všeobecně nachází spousta druhů bakterií, plísňové částečky nevyjímaje. Jenže vlhkost, která v lednici vzniká jejím neustálým otevíráním a zavíráním, tvorbu plísně jenom podporuje.

A pokud si pečivo schováme do lednice ještě ke všemu v igelitovém sáčku, ve kterém se pečivo adekvátně zapaří, je vymalováno. Teoreticky lepší variantou by byl sáček papírový. Ten ovšem propouští více vzduchu, takže se možná vyhneme plísni, ale za dva dny bude pečivo tvrdostí asi na úrovni betonu. Dalo by se říci, že lepší bude tedy využít přístroj nebo místo, postavené od lednice nedaleko.

Mnoho lidí dělá špatnou volbu

„Šoupneme to do mrazáku, tam to hned zmrzne, vzduch přestane působit; a až to vyndáme, bude to jako čerstvé.“ No, jak se to vezme. Ano, mrazák zamezí procesům plesnivění, jenže i tohle zamezení provede spousta lidí tím nejhorším možným způsobem. Rozhodnou se totiž dát pečivo do mrazáku co nejdříve potom, co ho ulovili ve slevě a přinesli domů. Problém nastane ve chvíli, kdy pečivo donesou domů ještě vlažné, ne-li teplé.

V tom případě totiž teplý vzduch vycházející z pečiva zareaguje s ledovým vzduchem v mrazáku a dochází opět k zapaření, které podpoří tvorbu plísně, a konečným výsledkem bude zmražená plíseň, rozrostlá do větších rozměrů, ve zmraženém pečivu. Rozmražením pak plíseň propukne naplno a místo v podstatě čerstvého pečiva máme rázem pečivo zralé na vyhození.

Nechte pečivo vychladnout

Základní radou je tedy jediné. Ano, zmrazování pečiva je možná jakousi cestou k prodloužení jeho trvanlivosti, ale rozhodně ne optimální. Zásadní podmínkou je navíc jeho důkladné vychladnutí před zmrazením.

Ostatně, porozhlédneme-li se od pečiva dál, mražení je celosvětově uznávaným způsobem konzervace. Je to jednoduchý a pohodlný způsob, jak dlouhodobě uchovat maso, sezonní zeleninu i ovoce, houby, bylinky, zbytky hotových jídel a spoustu dalších potravin a pochutin. Také proto se na světovém trhu neustále rozrůstá nabídka mražených polotovarů, sáčkových zelenin, zmrazených mas a podobně.

Jen si to přiznejme. Kdo z nás nikdy neměl hranolky z mrazáku, pytlíček mražené zeleniny v polévce, rybí filé či rybí prsty…?

