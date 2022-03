Benzin za 60 korun za litr? Ekonom vysvětlil, kam se vyšplhá cena pohonných hmot a kdy se vrátíme do normálu

Litr nejprodávanějšího Naturalu 95 stojí průměrně 42,77 Kč, litr nafty 44,15 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje. Někde už se cena dokonce přehoupla přes 50 korun za litr. Podle odborníků to není konečný stav. „Ceny ropy nejspíš v krátkodobém horizontu porostou,“ tvrdí například analytici CMC Markets.

Vláda musí reagovat

Souhlasí s tím i Štěpán Křeček a vysvětluje důvody: „Astronomický růst cen pohonných hmot je důsledkem ropných šoků, které právě prožíváme. Odhady renomovaných amerických bank předpokládají, že cena ropy vystoupá na 160 až 180 dolarů za barel. Při těchto cenách ropy by se průměrné ceny pohonných hmot pohybovaly lehce nad hranicí 55 korun za litr.“

Naši ekonomiku by to přiblížilo je scénáři stagflace. „Proto lze očekávat, že na situaci bude reagovat vláda. Z těchto důvodů si myslím, že nedojdeme do situace, kdy by průměrné ceny pohonných hmot přesáhly hranici 60 korun za litr,“ uvažuje hlavní ekonom BHS.

Panika žene ceny nahoru

Vysoké ceny se však zřejmě neudrží dlouho. Komoditní trhy se totiž vyvíjí cyklicky a po prudkých nárůstech následují pády. Současný stav lze srovnávat například se situací v roce 2008, kdy se cena ropy vyšplhala nad 140 dolarů za barel a následně ještě ve stejném roce klesla pod 50 dolarů za barel.

„Podobný vývoj lze očekávat i tentokrát. Jakmile se na trzích sníží nejistota v souvislosti s válkou na Ukrajině a budou zabezpečeny dostatečné dodávky ropy do Evropy, vrátíme se na ceny pohonných hmot, které známe z loňského roku.“

Cenu pohonných hmot žene nahoru také panika. Lidé si dělají zásoby, tankují do kanystrů. „Je to podobné jako nakupování rýže a těstovin při první vlně pandemie. Následně budou lidé spotřebovávat vytvořené zásoby a poptávka po nákupu pohonných hmot klesne. Vysoké ceny u čerpacích stanic omezí využívání automobilové přepravy. Mnozí lidé však nebudou mít na výběr a budou muset vyšší ceny akceptovat,“ má jasno Křeček.

Rozdíl mezi Českem a Polskem poroste

Mezi jednotlivými čerpacími stanicemi jsou vysoké rozdíly v cenách. To má řadu příčin, přičemž jednou z nich jsou i rozdílné marže pumpařů. Ti podle ekonoma zažili velice těžké koronavirové období, kdy docházelo k výraznému snížení poptávky po pohonných hmotách. „Nyní se někteří pumpaři snaží dohnat ušlé zisky a zvyšují ceny bez ohledu na doprodej levněji pořízených zásob. Zpoždění mezi ropným trhem a cenami na českých čerpacích stanic bývá obvykle 2 až 3 týdny. Nyní jsme však svědky okamžitých nárůstů cen.“

Nejvíce jsou ohroženy čerpací stanice v pohraničí, kde Češi jezdí tankovat do Polska. „Vzhledem k rozdílnému nastavení DPH se budou při růstu cen pohonných hmot zvětšovat rozdíly mezi cenami u nás a v Polsku. To bude motivovat stále více lidí, aby jezdili tankovat mimo naše území,“ doplnil Štěpán Křeček.

KAM DÁL: Záchranná mise, sledujeme online: Máme lidi, do kterých stříleli diverzanti i nemocné.