Záchranná mise, sledujeme online: Cílem je dostat 50 ukrajinských uprchlíků ze slovensko-ukrajinských hranic do Česka

8.45

Tým je u Moravské Třebové. Většina stále spí, v posledních dnech byli buď v práci, nebo se věnovali přípravám na cestu. „Vše jsem konzultoval s kamarádem, který je ostřílený veterán mnoha válečných misí se zkušenostmi z chemické brigády v Liberci. Dal mi mboho cenných rad. Věřím, že jsme připraveni,“ uvažuje Vokatý.

6.30

Cílem týmu je město Užhorod na západní Ukrajině na řece Uh přímo u hranice se Slovenskem. Je centrem Zakarpatské oblasti a okolního Užhorodského rajónu. Nachází se zde několik muzeí, divadlo a od roku 1945 i Užhorodská národní univerzita.

Foto: Lukáš Vokatý Petra Kurfiřtová, zdravotnice týmu

5.40

Autobus vyrazil směr Hradec Králové - Olomouc a přes Slovensko na hranice k Užhorodu. „Většina týmu se rozhodla ještě spát. Naštěstí kromě řidiče. Času na probrání detailů pak bude ještě hodně,“ hlásí Vokatý.

5.15

Připraveno je jídlo pro 50 uprchlíků, které chtějí přivézt do České republiky. Pětadvacet bude umístěno do Proseče pod Ještědem, kde je pro ně vše zařízeno. „Dalším pětadvaceti nabídneme převoz do Olomouce a Hradce Králové.“ Mimo to do Proseše ještě dorazí 5 lidí včetně šestiměsíčního miminka po vlastní ose, což je rodina asistenta trenéra Romana Chekunova.

5.00

Po několika dnech příprav, telefonování a zařizování záchranný tým vyrazil z Jablonce nad Nisou. První zastávka byla po několika minutách kvůli naplnění barelů s vodou. Autobus veze celkem šest lidí (tlumočnice Oxana, zdravotnice Petra Kurfiřtová, Lukáš Vokatý, Jan Lála a dva řidiči).

Foto: Lukáš Vokatý Vše je připraveno, čas vyrazit...

KAM DÁL: Konec Putina bude neslavný, říká generál Šedivý. Čeká ho osud jako Gorbačova, proto se ještě pokusí o další dobrodružství.