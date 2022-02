Konec Putina bude neslavný, říká generál Šedivý. Čeká ho osud jako Gorbačova, proto se ještě pokusí o další dobrodružství

Každý stát trvale bojuje o svoje postavení v mezinárodním prostředí. „Je ale zásadní, jakých prostředků k tomu používá. Rusko si zvolilo ten nejhorší nástroj – armádu a válku. To bude do budoucnosti zásadní problém, který z Ruska učiní druhořadou "velmoc". Dokonce si myslím, že to bude zásadní problém i pro samotného Putina,“ má jasno bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR.

Zvedne se vlna odporu

Ruským matkám a otcům ještě nedorazily první rakve s mrtvými syny, kteří za Putina padli v jeho válce. V neděli ráno už to mělo být 3 500 ztracených životů. „Pokud je toto číslo pravdivé, dříve nebo později to zvedne vlnu odporu i v Rusku. Až dopadnou sankce na ruskou společnost, odpor k Putinovu diktátorství se prohloubí a připojí se k němu i střední a vyšší třída,“ myslí si generál Jiří Šedivý.

Rusko už není v dobách, kdy v Kremlu seděl Brežněv. „Konec Putinova vládnutí v Rusku bude pravděpodobně neslavný. I když bude cestou svých propagandistických kanálů říkat něco jiného. Čeká ho stejné zapomnění jako Gorbačova.“

Otevře i jiné konflikty

Podle experta na bezpečnost je však téměř jisté, že se Putin pokusí blamáž odvrátit a pustí se do dalších dobrodružství. „Slyšeli jsme výhrůžky na adresu Finska a Švédska, kdyby se země odvážily vstoupit do NATO. Debata se otevírá i o budoucím vztahu Ruska a Kazachstánu.“

Otevírat se zřejmě budou i další "zapomenuté" konflikty. „Přímo nebo zprostředkovaně bude otevírat zmrazené konflikty v Bosně a Hercegovině, Srbsku a Kosovu, Sýrii a Iráku. Podporu může dostat i Írán či Severní Korea. Již dnes nás Rusko vytlačuje z Mali. A to určitě není všechno. A ještě jedna věc - velkým otazníkem je prohlubující se spolupráce se stejně agresivní Čínou.“

