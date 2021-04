Čechům v Rusku bych doporučil vrátit se domů. Ambasáda je zcela paralyzována, apeluje diplomat Petr Kolář

Současný diplomatický konflikt Ruské federace a České republiky nadále roste. Po vyhoštění 18 Rzsů - 14 diplomatů a 4 pracovníků ambasády přichází tvrdá reakce z Moskvy. „Reakce byla velmi silná, byla v podstatě o stupeň výš, protože nejvýše postaveným vyhoštěným byl zástupce velvyslance. My jsme ale nic neprovedli. To, že nám ho vyhostili, je věc, na kterou by měla České republika reagovat,” uvedl vicepremiér Jan Hamáček na pondělní tiskové konferenci.

Odchod 20 českých zaměstnanců - 16 diplomatů a 4 pracovníků z Ruska zásadně ovlivní i život Čechů na území Ruské federace. „Ovlivní to život českých občanů v Rusku, a to zcela významně. Ambasáda je aktuálně paralyzovaná a předpokládám, že bude omezena i konzulární služba, která pomáhala českým občanům s doklady, ale také v těžkých životních situacích,” tvrdí bývalý velvyslanec v Moskvě Petr Kolář.

Zpátky domů

V následujících dnech lze očekávat další eskalaci problému s Ruskou federací. Vláda bude aktuálně projednávat odvetná opatření. Na území České republiky se totiž pohybuje neúměrně větší množství ruských diplomatů, než těch českých v Rusku.

„Za současných okolností bych doporučil lidem, kteří pobývají v Rusku, aby zvážili svůj návrat do České republiky,” uzavírá Petr Kolář a očekává tvrdý postoj vlády, která by podle něj měla reagovat v přímé úměrnosti na rozhodnutí Moskvy. Tedy paralyzovat zdejší ruskou ambasádu v Praze.

