Meteorolog Handžák varuje před rekordními teplotami, ale i bouřkami a krupobitím. Počasí bude jako na houpačce

Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, ojediněle přeháňky. Odpoledne od jihozápadu přibývání oblačnosti a na západě místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. „V bouřkách se vyskytnou ojediněle přívalové srážky s úhrny kolem 50 mm, kroupy a nárazy větru kolem 90 km/h,“ prozradil Čtidoma.cz meteorolog Štefan Handžák z Českého hydrometeorologického ústavu. Nejvyšší teploty se vyšplhají od 21 °C až na neuvěřitelných 37 °C.

Zítra bude většinou oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, na východě i s bouřkami. Odpoledne bude oblačnosti i srážek od západu ubývat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí od 20 °C na západě po 30 °C na východě. „O víkendu by se mělo počasí uklidnit. V sobotu nás čeká ideální letní den,“ řekl Handžák.

Jaký bude víkend a příští týden?

V sobotu bude polojasno až skoro jasno, k večeru bude přibývat oblačnosti i srážek. Nejvyšší denní teploty budou 23 °C až 27 °C. V neděli čekáme většinou oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle hlavně na východě očekáváme i bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 °C.

„Od pondělí se budou nejvyšší denní teploty opět zvyšovat,“ dodal meteorolog. V pondělí bude polojasno až oblačno, na západě místy přeháňky nebo déšť. Nejvyšší denní teploty od 25 na západě po 29 °C na jihovýchodě.

V úterý až ve středu bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Nejvyšší denní teploty budou v rozmezí 27 až 32 °C.

Pokud chcete vyrazit na výlet, ale bojíte se, že vás na něm překvapí silné srážky, nezoufejte. Máme pro vás tipy na výlety, které si užijete za každého počasí.

Do zoo i za strašidly

Vyražte s dětmi třeba do plzeňské zoologické zahrady. Součástí zoo v Plzni je i areál s ukázkami obrovských prehistorických ještěrů, které si vaše děti zamilují! Na své si v této metropoli přijdou i milovníci všeho strašidelného. Najdete tu muzeum věnované právě strašidlům.

Beskydy za každého počasí

Můžete klidně vyrazit do Beskyd za venkovní turistikou. Pokud by se totiž náhodou stalo, že vám nebude přát počasí, vůbec nic se neděje! Turistická oblast Beskydy-Valašsko nabízí spoustu zajímavostí, které můžete objevovat i za deště. Můžete se zajít podívat do výrobny oblíbeného medového dortu Marlenka nebo vyzkoušet pivní koupele v městečku Štramberk.

Víno a dobré jídlo

Pokud jste milovníci vína a gurmánských zážitků, udělejte si výlet do Polabí. V Litoměřicích na vás dýchne polabská idylka, je to ideální místo na víkendový výlet. Zdejší hrad byl později předělán na vinařské centrum, kde si můžete vychutnat vinnou degustaci. Na své si tu ale přijdou i milovníci piva a české kuchyně.

