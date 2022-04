Češi budou mít velký problém s uplatněním na pracovním trhu, říká expert a vysvětluje důvody

Na školách se cizí jazyk dosud povinně vyučoval již od osmé třídy. Tato povinost žákům v jejich pozdějším životě vylepšovala životopisy a ulehčovala tak hledání práce. Školy ale tento krok i přesto vítají.

Podle některých vyučujících je totiž výuka jazyku vhodná pouze pro žáky, kteří k tomuto typu studia mají vlohy, na ty ostatní prý tato povinnost údajně vyvíjí zbytečný tlak. Zrušení této povinosti by tak mohlo podle argumentů škol některým školákům ulevit od zbytečného stresu.

Kandidáti, kteří mluví některým z cizích jazyků, ale mají mnohem větší pravděpodobnost získání práce, vyplývá to z tiskové zprávy společnosti Topic PR.

Expert na český trh práce Honza Klusoň z pracovního portálu Welcome to the Jungle varuje, že zrušení povinné výuky cizího jazyka by mohlo mít na další generace a jejich pozdější kvalitu života negativní dopad.

Specialista se totiž obává, že tímto krokem by se mnohonásobně snížila konkurenceschopnost Čechů mezi kandidáty jak v zahraničních pracovních trzích, tak i v tom českém.

„Z hlediska pracovního trhu taková změna pro konkurenceschopnost Čechů na evropském, ale i českém trhu nedává smysl. V budoucnu už znalost anglického jazyka stačit nebude a rozhodně by se od této povinnosti upouštět nemělo, je to krok zpět,“ uvedl Honza Klusoň.

Dobrý nápad to podle odborníka není ani z hlediska vývoje českých firem. „Svět se čím dál tím více globalizuje, české firmy expandují do zahraničí, zahraniční firmy přicházejí do ČR, a tudíž čím více jazyků umím, tím žádanějším mohu být na pracovním trhu," pokračoval.

Osobně by dokonce naopak spíše na více školách prosadil výuku španělštiny nebo francouzštiny. Údajně tyto jazyky poptává čím dál tím více pracovních nabídek.

Zdroj: Welcome to the Jungle, Topic PR

