Češi se opět postavili proti zákazu olova ve střelivu. Nahradit ho nejde, říkají myslivci

Minulou verzi odmítly členské státy EU loni v listopadu. Nový návrh na regulaci olova ve střelách a rybářských olůvkách EK v lednu zveřejnila před závazným hlasováním, které by mělo být 4. února v Bruselu.

Nelogické a neaplikovatelné...

Pracovní skupina zástupců resortů životního prostředí, zemědělství, obrany a vnitra odmítla novou verzi během dnešního jednání. Brabec označil změny v návrhu za "kosmetické." „Zůstává zákaz používání olova poblíž veškerých vodních ploch, tedy i řek, potoků či strouh všude v krajině, a platí vznik takzvaných nárazníkových pásem v okolí vod. V nich by nebylo možné ani střílet, ani držet olovo. Jedinou změnou od minulého návrhu je tak vesměs snížení velikosti nárazníkového pásma ze 400 metrů na 300 metrů v okolí mokřadů v širokém slova smyslu, tedy v okolí jakýchkoliv vod. Nelogické a v praxi neaplikovatelné návrhy, které oklikou povedou k plošnému zákazu používání olova ze strany myslivců nebo rybářů, budeme i nadále odmítat,“ uvedl ministr.

Šlo by o čtvrtinu republiky

Návrh by podle MŽP de facto znamenal úplný zákaz použití olova. Podobně to vidí i Českomoravská myslivecká jednota. Současná šíře ochranného pásma by podle jejího dřívějšího prohlášení zabrala prakticky čtvrtinu Česka. Jako problematickou vidí i chybějící definici velikosti mokřadu, bez ní podle ní může být za mokřad považována i větší "kaluž". V Česku je střelba v mokřadech obecně zakázána od roku 2011.Podle MŽP je také problém s prokázáním skutečných dopadů olova na přírodu v Česku. Ministerstvo chce nechat vypracovat rešerši, jejíž detaily dnes skupina také projednávala.

Nesouhlasí ani poslanci

Proti plošnému zákazu olověného střeliva a olůvek v EU se loni na podzim postavila Sněmovna. Odmítla, aby orgány EU zasahovaly do funkčního systému držení zbraní a střeliva podle českého práva. Vláda by podle dolní komory měla zajistit v EU potřebnou menšinu proti přijetí zákazu.

Najde se alternativa olova?

Ministerstvo životního prostředí loni chtělo vyzvat myslivce a rybáře, aby dobrovolně přešli na bezolovnaté střelivo při lovu zvěře a bezolovnaté zátěže při lovu ryb a přispěli svými zkušenostmi k diskusi o odklonu od používání jedovatého olova. Později chtělo uzavřít s myslivci, rybáři a ochránci přírody memorandum o dalším postupu. Nakonec se rozhodlo strategii přepracovat. Podle kritiků záměru neexistuje vhodná alternativa olověného střeliva. Argumentují tím, že užívání střel z oceli, mosazi, bismutu nebo wolframu by zhoršilo bezpečnost střelby a až několikanásobně ji prodražilo.