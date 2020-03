Obrana proti koronaviru: Češi a Slováci mají nejpřísnější opatření v Evropě, ale co další země?

Světová zdravotnická organizace již šíření koronaviru definovala jako pandemii. Každým dnem se zvyšuje počet nakažených lidí a s tím souvisí i opatření, které pociťujeme všichni na vlastní kůži. V Česku je vyhlášen nouzový stav, s kterým souvisí množství radikálních zákazů.

Omezený pohyb za hranice České republiky, zavřené školy, zakázané akce s více jak 30 lidmi a omezený provoz restauračních zařízení. K mnoha dalším omezením pravděpodobně v následujících dnech dojde a česká vláda v evropském kontextu jedná velmi přísně. Jak je tomu v jiných zemích?

USA

Prezident Trump dlouho pandemii koronaviru zlehčoval, až se nakonec pod tíhou masivního šíření nákazy v zemi rozhodl uskutečnit hned několik drastických omezení, které v moderní historii nemají obdoby. Zcela zakázané lety z schengenské zóny patří mezi ty nejviditelnější kroky Bílého domu.

Omezení se však týká hlavně přepravy pasažérů, nikoli zboží. To bude v obou směrech cestovat bez omezení. Postupně v USA reagují na zvýšený počet nakažených také uzavíráním veletrhů, rušení akcí s větším počtem osob a aktuálně jsou přerušeny také sportovní soutěže jako NBA a NHL.

V některých státech jsou také zavírány školy. Zatím platí, že nejnapadenějším regionem je stát Washington a okolí města Boston. V USA také vyplavala na povrch seriózní domněnka o zdravotním stavu prezidenta Donalda Trumpa, který se v posledních dnech setkal osobně s několika lidmi, kteří jsou buď aktuálně v karanténě či mají potvrzenou nákazu koronavirem.

Německo

V sousedním Německu se omezení neprovádějí centrálně, protože se jedná o spolkovou republiku. Každý region se tak rozhoduje podle své vlastní aktuální situace. Některé části Německa třeba jako výrazně nakažené, Bavorsko přistoupilo k zrušení akcí nad 1 000 lidí. Některé části spolkové republiky o tomto kroku zatím jenom uvažují.

Rozdílný pohled celkem šestnácti spolkových zemí je vidět třeba na příkladu fotbalových utkání Ligy mistrů. V Lipsku se zápas odehrál před diváky, ale třeba v Porýní byla účast diváků při sportovních akcí zakázána. Celkově je přístup Německa velmi klidný a Angela Merkelová dlouho mlčela. Hlavní slovo v německém mediálním prostoru získal ministr zdravotnictví Jens Spahn. Politici tak své spolkové země spíše uklidňují a přísnější opatření zatím neprosazují.

Rakousko

Jedna z dalších sousedních zemí jako první oficiálně zakázala vstup italských občanů na území Rakouska. Podobně jako u nás je omezen provoz škol a lidi se nesmějí setkávat na akci s návštěvností nad 500 lidí. Lze předpokládat, že se však i v Rakousku pravidla zpřísní už jen kvůli faktu, že země sousedí s nejvýrazněji zasaženou zemí v Evropě.

Polsko

V zemi, kde žije přes 40 milionů obyvatel, se číslo nakažených zatím nedostává do nebezpečné podoby. Je však otázkou, do jaké míry mají tamní zdravotnická střediska podchycený počet testovaných. Oficiální čísla tak nemusejí vůbec podléhat realitě.

Na první pohled příznivější situace se promítá i do benevolence omezení v zemi. Kromě přísnější kontroly na hranicích s Českem a Německem však zavádějí kontroly i s Běloruskem, Ruskem a Ukrajinou. Ruší se zde také všechny hromadné akce. Koronavirus v Polsku ovlivňuje průběh prezidentské kampaně. Polský prezident se rozhodl nepořádat setkání s voliči.

Francie

Emmanuel Macron před francouzské občany předstoupil se slovy, že se jedná o o nejhorší zdravotní krizí století. Spolu s tím veřejnosti sdělil omezení týkající se zavření všech škol a univerzit od pondělí příštího týdne. Francie se údajně musí připravit na radikální nárůst infekcí a úmrtí podobné tomu, čeho jsme svědky v Itálii.

Velká Británie

Přes velký počet nakažených se ve Velké Británii zatím nepřiklonili k drastickým omezením práv občanů. Školy se nezavírají a Anglie se nepřipojila k rozhodnutí Skotska zakázat shromažďování lidí nad 500 osob. Sousední Irsko se naopak uchýlilo k radikálnímu omezení, kdy budou zavřené školy.

Španělsko

Druhá nejvíce postižená evropská země po Itálii se k radikálním krokům uchyluje v nejvíce postižených regionech, jako je Madrid, Rioja a Katalánsko. Zavřeny jsou zde školy a zrušeny všechny letecké linky do Itálie. Zavřená jsou také kulturní střediska, městské knihovny a madridská radnice. Bez diváků se také odehrály fotbalové zápasy evropských pohárů a tamní liga byla o dva týdny odložena. Ve Valencii byla odložena tradiční slavnost Fallas, která je na seznamu UNESCO a naposledy byla zrušena kvůli občanské válce v roce 1939.

Slovensko