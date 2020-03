Pacientka s cystickou fibrozou: Smějí se mi kvůli tomu, že nosím roušku. Je mi smutno

Jsme národ hlupáků, nebo nám to kazí jen někteří? Opravdu jsme jako lidé klesli tak hluboko, že se smějeme strachu jiných, dokonce i nemocným? Možná by bylo fajn si uvědomit, že zde nežijeme sami. Kika Dvořáčková trpí cystickou fibrozou, přesto je terčem posměšků. Ostatně, sama to popsala.