Cesta na Slovensko: Připravte se na záludný příjezdový dotazník. Zjistili jsme, jak vše zvládnout a zbytečně neztratit nervy

Ať už plánujete vyrazit k našim východním sousedům na dovolenou, pracovně nebo na výlet, musíte před vstupem na jejich území vyplnit tak zvaný příjezdový formulář. Ten naleznete na webu korona.gov.sk a odkazuje na něj i skvěle zpracovaný seznam podmínek cestování na webu českého ministerstva zahraničí.

Vpisovat se do něj nemusí ti, kteří Slovenskem pouze projíždějí a jejich setrvání na území státu není delší než 8 hodin. Navíc smí během cesty zastavit pouze za účelem nezbytného lékařského ošetření nebo načerpání pohonných hmot. Všichni ostatní se registrovat musí.

Izolace? Cože?

Jenomže jak na to, když ve formuláři požadují vyplnit kolonky, vztahující se k nadpisu "Adresa absolvovania domácej izolácie"? Já osobně do žádné izolace na Slovensku po příjezdu nastupovat nemusím, mám certifikát o očkování a dokonce je i platný, neboť jsem první dávku vakcíny obdržela před více než 22 dny.

A vlastně se ani nikde izolovat nechci a nemůžu, neboť na Slovensko jedu odpracovat několikahodinou pracovní zakázku a poté se ihned vracím zpět do ČR. Jenomže ten dotazník vám nedovolí vyplněné údaje odeslat, pokud nevpíšete přesné místo pobytu v izolaci na území Slovenska. Babo, raď!

Hudba k nepřežití

Googluji, pročítám desítky vět, nařízení, vysvětlení, mezitím se snažím dovolat na slovenskou informační linku k podmínkám cestování. Doporučuji - tímto krokem vůbec neztrácejte čas. Poté, co vám hlasový automat odříká informace pro slovenské občany ohledně možností očkování, se dozvíte, že na operátora nebude přepojeni, protože toho mají moc. A ze systému vás natvrdo odpojí.

Varianta zavolat na české ministerstvo zahraničí zdá se být nejrozumnějším řešením, a tak se po projití úkonů dalšího automatického systému dočkám informace, že budu čekat přibližně 15 minut. Po deseti minutách poslouchání hudby, která chtě-nechtě připomíná osmdesátky a erotické hrátky Emanuely ze vzácných videokazet, si nesmírně přeji, aby si provozovatel linky najal hudebního dramaturga. Smůla, dalších 22 minut se hudební repertoár nemění, ale situace zdá se být o něco víc řešitelnější než na lince slovenské.

„Dobrý den, ministerstvo zahraničních věcí ČR, odbor kontaktu s veřejností, jak vám mohu pomoci?“ zaskočí mě najednou milý, a navíc zřejmě i živý hlas příjemné dámy na druhé straně. Vysvětlím jí zapeklitost situace, studuje, jestli nemám kvůli důvodu svého vstupu na Slovensko výjimku. Nemám, a kolonku "izolácia" opravdu vyplnit musím, a to i přesto, že na Slovensku do izolace Češi již nastupovat nemusí. Dozvídám se, že slovenská strana zřejmě na aktualizaci dotazníku zapomněla a zmatení cestující jsou odkázáni na nervydrásající zjišťování informace, co se tedy po nich vlastně chce.

A teď už všichni víme, jak na to!

A jelikož jsme to pro vás zjistili, už nikam nevolejte, nenervujte se a situaci vyřešte následovně. Zjistěte si přesné místo pobytu, klidně i restaurace, kam se chystáte jít například v Bratislavě na oběd během svého jednodenního výletu. Toto místo vepište do požadované kolonky "Adresa absolvovania domácej izolácie" a zvolte odeslat. Formulář je uspokojen, slovenský systém registrace také a vy se můžete v klidu vydat na cestu. Osoby do 18 let nemusí formulář vyplňovat vůbec.

Foto: Lucie Vítková K úspěšné registraci potřebujete znát přesnou adresu místa, které na Slovensku navštívíte

Že vám to přijde absurdní? To nejste sami. Jak mi ale potvrdila paní na infolince, Slovensko si nastavuje všechna svá nařízení samo a česká strana ani nemůže úředníky z cizí země upozornit na nesmysl, kterému jsou (nejen) čeští občané-cestovatelé nuceni kvůli šlendriánu čelit. Tak šťastnou cestu a nezapomeňte vyplnit příjezdový formulář při cestě zpět! Ten najdete na webu plf.uzis.cz - je zcela srozumitelný a bez záludností.

