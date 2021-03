Do hospody nebo do restaurace jen s aktuálním negativním testem nebo po očkování proti koronaviru

Když do restaurace nebo do hospody, tak jedině bez koronaviru. Takový je plán části britských zákonodárců. „Vymáhání by bylo na provozovateli,“ řekl poslancům britský předseda vlády Boris Johnson. Konzervativní zákonodárci však okamžitě začali protestovat a označují to za nepřiměřené.

Johnson rychle obrátil

Vládní zdroje deníku The Sun tvrdí, že by bylo na hospodách, barech i restauracích stanovit si vlastní pravidla. Ovšem musely by být splněné základní podmínky, o kterých se má ještě jednat. Vše by pak podléhalo kontrole ze strany úřadů.

Ze strany Johnsona jde o velký posun v myšlení, protože ještě před pár dny tvrdil, že "pijácký pas" je nesmysl a nic takového se zavádět nebude. Přitom podniky se mají ve Velké Británii otevřít už za měsíc.

Kdo a jak to bude posuzovat?

„Je to špatný nápad, celkově nepromyšlený. Zaměstnanci by to odnesli nejvíce, umím si představit, jak by jim lidé nadávali nebo je zastrašovali,“ řekl Today Radio BBC 4 Jonathan Neame, výkonný ředitel skupiny Pub Shepherd Neame.

„Padesát procent lidí pracujícíh v hospodách jsou lidé mladších 25 let. Budete je nutit k tomu, aby posuzovali, kdo má jít dovnitř a kdo ne? Nejsou vycvičení jako vyhazovači. Takovou společnost nechceme,“ dodal Neame.

