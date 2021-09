Nekonečné zácpy v Praze: Opravdu za vše může ten "zlý" magistrát? Dopravní expert vidí více důvodů

Zdá se, jako by se dopravní situace v hlavním městě den za dnem zhoršovala. Zácpy jsou téměř všude a řidiči v nich denně ztrácí neuvěřitené množství času a nervů. Zejména z řad pražské opozice je (logicky) slyšet, že za vše může primátor Zdeněk Hřib a jeho tým. Opravdu?

„Jde o kombinaci více faktorů. Máme tu třeba klasickou poprázdninovou situaci. Lidé se totiž po dovolených vrací do města a znovu si nastavují své dopravní chování. Řadě z nich se zkrátka z důvodu různých změn v životě již nehodí stejný způsob dojíždění jako předchozí rok. Často je tímto důvodem například přesunutí dětí ze školek do škol apod.,“ uvažuje pro Čtidoma.cz Vratislav Filler.

Podceňuje se to dlouhé roky

Ano, pak jsou tu samozřejmě i různé opravy, které se přes prázdniny nepodařilo dokončit. „Pochopitelně se snažíme dát všechny opravy do letních měsíců, kdy jsou lidé na dovolených. Bohužel ne všechno se dá opravit v rozmezí dvou měsíců, takže skutečně část oprav přesáhne například měsíc září,“ vyjádřil se k situaci šéf hlavního města Hřib.

Filler by však nesváděl zodpovědnost jen na současného primátora. Podle něj ví každý, kdo se v posledních patnácti letech zabýval dopravou, že údržba silnic v Praze se podceňuje, a tím pádem jsou v žalostném stavu.

Na vině je i lockdown

Málokdo si ale momentální situací na pražských komunikacích dá do přímé souvislosti s ochrannými opatřeními proti covidu a loňskými lockdowny.

„Velké množství lidí tehdy z bezpečnostních důvodů začalo jezdit autem. Veřejná doprava byla tedy téměř prázdná. Pokud je mi známo, tak je teď tento stav už víceméně v normálu, ale stále není využívána tak, jako tomu bylo v roce 2019. To naznačuje, že určitá část lidí po lockdownu vlastně v autě už zůstala,“ má Filler vysvětlení.

Pohodlí až na prvním místě

Dalším z důvodů problému je podle dopravního specialisty to, že ve veřejné dopravě musíme stále nosit roušky. A také fakt, že je cestování autem prostě pohodlnější a když si na to lidé zvykli, tak se jim zpět do tramvají už nechtělo.

„Lidí, kteří dříve využvali MHD, ale nyní již z důvodu pandemických opatření jezdí autem, není mnoho, jen zhruba nějakých deset procent. Ale i toto malé množství může znamenat rozdíl mezi volnou silnicí a zácpou. Na pražských komunikacích je omezená kapacita. V metru a tramvajích se mohou lidé více namačkat na sebe a vejde se jich tam více, ale na silnicích to takhle nefunguje.“

Přibývá mimopražských řidičů, jak z toho ven?

Ve většině pražských částí přibývá více dopravy ze suburbanu, tedy mimopražských oblastí. Ta už dnes tvoří více než polovinu automobilové dopravy v hlavním městě a to se na ní samozřejmě také podepisuje, hlavně na krajích metropole.

Důvodem jsou přeplněné vlaky i málo autobusových spojů, které nejezdí tak často, jak by bylo potřeba. Navíc intervaly jsou neúměrně dlouhé. „Na okrajích města a za Prahou je nutné vystavět parkoviště, aby ta auta, která v hlavním městě přetěžují dopravu, do centra vůbec nedojela,“ uvedl expert.

Dále je také podle Fillera potřeba zapojit více vagónů u vlaků tam, kde tomu nevadí krátká nástupiště. „Dalšími kroky jsou také zrychlení rekonstrukce tramvajových tratí a zkapacitnění železničních tratí. Prostě a jednoduše - zácpy v Praze nejvíce pomůže vyřešit větší kapacita a dostupnost veřejné dopravy.

KAM DÁL: Superstar 2021: Haberu dojetí rychle opustilo. Ukázal svou pravou tvář