Epidemiolog Maďar: Na JIP jsou stále mladší pacienti. Záleží i na chování lidí, jestli přijde další vlna, nebo budeme uvolňovat

Neprodloužení nouzového stavu si někdo může vyložit tak, že všechna restriktivní opatření končí a koronavirus je pryč. Tak to ale samozřejmě není. Naopak to vypadá, že nemoc covid-19 nabírá na síle i kvůli různým mutacím. Ta britská už si svoji daň vybírá i v České republice.

Stále máme vysoké počty nakažených

„Právě teď jsme v krizové situaci, kdy nám stoupá podíl nové infekčnější mutace, reprodukční číslo je i přes stále platná protiepidemická opatření nad kritickou hodnotou jedna, máme vysoké počty nově nakažených,“ řekl Čtidoma.cz Rastislav Maďar.

Podle něj mají jednotky intenzivní péče jen malé rezervy. „Je to i tím, že se tam dostávají stále mladší pacienti, kteří obsazují lůžka na delší dobu. Do toho parlament i přes žádosti zdravotníků a různých odborných skupin neprodloužil trvání nouzového stavu,“ nerozumí tomuto kroku epidemiolog.

Co nás čeká? To se dá těžko predigovat

Následující týdny jsou i v očích odborníků víceméně neznámou. Scénářů je totiž i podle Maďara několik. „Co nás v následujících týdnech čeká, nelze přesně predikovat. Záleží to totiž na chování populace. Pokud by však nastala další vlna, budeme brzdit i po březnu, a přitom už březen mohl přinést určité uvolnění,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz lékař, který coby humanitární pracovník s organizací International Humanity absolvoval řadu misí do rozvojových zemí.

Nejbližší dny tedy zřejmě rozhodnou o tom, jaký bude dlouhodobější vývoj. Pokud se lidé "splaší", nemusí to dopadnout dobře. Důsledky mohou být fatální nejen zdravotní. Vždyť už dnes třeba Německo zakázalo českým občanům byť jen projíždět přes jeho území...

KAM DÁL: Hejtmanka Pecková: Vakcínu Sputnik pro lidi v kraji nechci, tohle se vládě moc nepovedlo.