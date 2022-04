Kolem Putina jsou retardi, armáda je k ničemu a Šojgu je šašek

Strelkov má za sebou velmi temnou minulost. Jako voják bojoval v Čečenské válce i ve válce v Bosně a Hercegovině. Mluvilo se o tom, že měl prsty v etnických čistkách, kterých se dopouštěla srbská armáda. V roce 2014 se podílel na obsazení Krymu a byl velitelem v Doněcké lidové republice. Podle vyšetřování nizozemských úřadů to byl on, kdo dal rozkaz k sestřelení malajského Boeingu letu MH - 17 nad Ukrajinou raketou BUK.

Krátce poté byl stažen do Ruska, kde žil spokojeným životem, účastnil se nejrůznějších veřejných debat a dával rozhovory médiím. Už od roku 2014 je na sankčním seznamu a je na něj vydán mezinárodní zatykač. Strelkov má na svědomí celou řadu trestných činů, jako jsou únosy a mučení, a i proto má údajně přezdívku Ivan Hrozný. Od vypuknutí války na Ukrajině se veřejně nelichotivě vyjadřuje k jejímu průběhu, k armádě, velitelům i politikům.

„Že operace neprobíhá podle plánu, začalo být zřejmé asi pátý den. Šestý den jsem dostal spoustu informací a pochopil jsem, že mé instinkty byly naprosto správné,“ řekl ve videorozhovoru na konci března. „Operace se zasekla na všech frontách. Rusové se jednoduše utopí v ukrajinském bahně.“ Jak se ukázalo, Strelkov měl pravdu, operace se zasekla a Rusové se stáhli.

Kolem Putina jsou retardi a zbabělí řiťolezci

Strelkov se ale s komentováním situace nepárá ani v těchto dnech. Takto se vyjádřil o lidech kolem Putina. „Putinova suita je složená ze zbabělých řiťolezců. Polovina jsou prostě retardi a druhá polovina jsou lidé, kteří jsou připraveni ho kdykoliv zradit. S takovými lidmi je nemožné vyhrát válku. Ani Stalin by nevyhrál s takovou suitou. Nejspíš by jich tři čtvrtiny nechal hned zastřelit.“

Nikdo z nich se podle něj z debaklu u Kyjeva nepoučil. „Velmi rád bych se mýlil ve svých předpovědích ohledně operace, která vstoupila do “druhé fáze". Jenže velkohubost, s níž to prezentují ti hédonisté, co to už mnohokrát v mnoha různých situacích posrali, prolhaní žvanilové a průměrní budižkničemové, mi na optimismu nepřidává. Z neúspěchů v prvních dvou měsících nikdo nevyvodil žádné strategické závěry."

Šojgu nikdy neřekne, že se posral

Ministru obrany Šojguovi se Strelkov neustále vysmívá a označuje ho veřejně za „překližkového generála“. „Samozřejmě, že on neřekne, že se posral, to nikdy neřekne.“ Když Šojgu oznámil, že bude bombardovat strategické cíle v Kyjevě, přirovnal to k „pokusu vyděsit ježka tím, že mu ukážete holý zadek“. O ministerstvu obrany tvrdí, že je „perfektně připraveno na pořádání přehlídek, ale armáda je neschopná bojovat. Když čelí odhodlané a ani ne silnější ukrajinské armádě, není schopná dosáhnout jediného strategického vítězství.“

Na paškál si bere i zahraniční politiku své země. „Naše diplomacie selhala kvůli Lavrovovi. Tajné služby selhaly, teď selhává armáda.“ Armádu kritizuje, že není schopná vyzbrojit své vojáky, je plná odvedenců a branců, bojovou morálku má velmi nízkou a velitelé jsou neschopní. Chybí podle něj technické vybavení jako drony nebo brýle pro noční vidění.

Neříká nic, co by nezaznívalo v hodnocení ruské armády v západních zdrojích, ale jak je možné, že tyto věty veřejně pronáší prominentní agent a neskončí za ně ve vězení? Muž, na kterého má spadeno polovina planety za sestřelení civilního letadla, si sedí v Moskvě a nadává na všechno a na všechny s jedinou výjimkou. Nikdy nic zlého neřekl o prezidentovi Putinovi. A to je zřejmě červená čára, kterou nesmí překročit. Proč je mu umožněno hlásat jeho kritické názory o všech ostatních včetně armádních špiček, to se můžeme jen dohadovat.

Zdroj: politico.com, forum24.cz

