Koronavirus dorazil do České republiky. Plošná opatření se zatím neplánují

K prvním výskytům koronaviru v České republice se již vyjádřil také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který konstatoval, že se nejedná o závažné případy.

Dva Češi a Američanka

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci sdělil, že se v jednom případě jedná o pacienta ročníku narození 1952 české národnosti, který pobýval na konferenci na univerzitě v severoitalském Udine. Vzhledem k tomu, že jeden z jeho kolegů byl pozitivně testován právě na koronavirus, zůstal po návratu do republiky v domácí karanténě a nyní u něj byla přítomnost viru prokázána.

Další nakaženou je mladá žena z USA, která studuje v Miláně a do České republiky přijela jako turistka i se svojí kolegyní původem z Ekvádoru. Také u ní se objevily podobné příznaky, ale výsledky testů byly prozatím negativní.

Třetím pacientem je muž, který se nedávno vrátil z Itálie, kde pobýval v lyžařském středisku v rizikové lokalitě. Vzhledem k tomu, že cestoval autem s manželkou a dětmi, zbylí členové rodiny v současné době pobývají v domácí karanténě a v dohledné době budou také testováni.

Plošná opatření zatím nebudou

Ministr zdravotnictví oznámil, že se alespoň prozatím jedná o izolované případy, proto není třeba zavádět plošná opatření v podobě karantény a podobně. Měli bychom ale dodržovat zvýšenou hygienu, nezdržovat se v místnostech s větší koncentrací nemocných lidí a podobně.

Nejezdit do rizikových oblastí

Zároveň bylo sděleno, že by lidé skutečně neměli jezdit do rizikových oblastí, podle dosavadních informací byli všichni nakažení v poslední době v oblasti severní Itálie. V současné době jsou všichni izolováni v nemocnici.

Po návratu z rizikových oblastí je namístě opatrnost

V době jarních prázdnin mnozí vyjeli na hory například právě do Itálie, kde je riziko nakažení koronavirem vyšší. Tito lidé by se po návratu měli informovat například u okresního hygienika na možnost nákazy, v případě, že se pohyboval v lokalitě s vyšším zasažením touto infekcí, je vhodné aby se děti například nevracely přibližně po dobu 14 dnů do školy. Nicméně bylo uvedeno, že právě u dětí bývá průběh onemocnění poměrně mírný. Nejrizikovějšími skupinami jsou malé děti a senioři.

Jde o kapénkovou infekci

Virus se podle dosavadních informací šíří jako kapénková infekce, přenos je možný například kýcháním. Podle lékařů je tedy nutné dodržovat základní pravidla chování v takovém případě, tedy při kýchání zakrývat ústa a podobně.

Co dělat?

Rozhodně bychom neměli v tuto chvíli začít propadat jakéholiv hysterii. Vědci již podle zástupce ministerstva zdravotnictví znají genetickou informaci koronaviru, proto je možné pracovat na lécích proti této nové nemoci. Měli bychom také sledovat relevantní informace a nepodléhat lživým informacím. Ty lze možné na internetu najít například na webech Státního zdravotního ústavu http://www.szu.cz, ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz, ministerstva vnitra www.mvcr.cz nebo ministerstva zahraničí mzv.cz.