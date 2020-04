Zaměstnavatelé mohou žádat o peníze. Kurzarbeit z programu Antivirus startuje dnes v poledne

Stát poskytne dva druhy příspěvků. Uhradí 80 procent náhrady v dvoutýdenní karanténě a ze mzdy pracovníků zavřených provozů, a to do výše 39.000 korun. Podpora se jim bude vyplácet za dobu nařízeného uzavření. Celkem 60 procent vyplaceného výdělku poskytnou úřady při výpadku pracovníků a surovin či při poklesu poptávky, a to do 29.000 korun. Podpora se stanoví ze superhrubé mzdy. Zaměstnavatel bude muset nejdřív vyplatit v řádném termínu všechny náhrady a mzdy a poslat odvody, úřad práce mu stanovený podíl pak proplatí.

Kde zažádat o podporu?

Žádosti o příspěvek budou zaměstnavatelé podávat jen elektronicky přes webovou aplikaci podrobný manuál pro zaměstnavatele najdete zde). Poté, co pošlou v řádném termínu všechny náhrady, mzdy a odvody, jim úřad práce stanovený podíl proplatí. Podle předpokladu by se peníze od státu měly firmám začít poskytovat po 10. dubnu. Březnové výdaje ministerstvo spočítalo na 10,9 miliardy korun.

„Nejedná se o závody, na každého se dostane. Žádost musí být vyplněná dobře, ne rychle,” uvedla Jana Maláčová.

Příspěvky nebude možné čerpat na lidi, kteří jsou ve výpovědi. Úřady je nevyplatí také na ty, kteří už získali jiné kompenzace, a to třeba při podnikání či při souběhu zaměstnání. Podporu na mzdy dostanou i agentury práce. Získají ji na pracovníky, které přijaly před vyhlášením nouzového stavu a jejichž pracovní poměr trvá po celou dobu programu. Ten pokrývá zatím období od 12. března od vyhlášení nouzového stavu do konce dubna. Svaz průmyslu a dopravy žádá, aby se podpora poskytovala aspoň půl roku. Maláčová už dříve uvedla, že by se program mohl případně prodloužit.

Žádosti bude možné podávat jen elektronicky. Ministerstvo plánuje, že spustí aplikaci na webu úřadu práce (informace jsou k dispozici zde). Po vyplnění žádosti se rovnou vygeneruje dohoda o poskytnutí příspěvků. Úřad práce údaje ověří, podepsanou dohodu pak doručí do datové schránky či mailem lidem s uznaným elektronickým podpisem.

