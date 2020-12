Lidé mají o antigenní testy zájem, jsou zřejmě ukázněnější. V Praze se tvořily i dlouhé fronty

Bezplatné antigenní testování na covid-19 začalo mimo jiné na 13 místech v Plzeňském kraji. „Zájem je zatím výrazně vyšší než u učitelů. Vypadá to, že zbytek populace je ukázněnější,“ říkal ve středu dopoledne ředitel krajských hygieniků Michal Bartoš.

Méně práce na zdravotníky nejspíš nečeká ani v nejbližších dnech. „V předvánočních termínech je velký zájem,“ potvrdil Jiří Kokoška, mluvčí krajských nemocnic. Všechny čtyři podle Kokošky plánují, že ještě v tomto týdnu navýší kapacity objednávek na odběry na dobu před Vánocemi i během nich.

Práce o tři hodiny déle

Kvůli velkému zájmu o antigenní testování rozšíří provozní dobu svého odběrového stanoviště Krajská nemocnice Liberec, kde se za první čtyři hodiny od spuštění rezervačního systému nahlásilo na testy skoro 1000 lidí. Aby liberecká nemocnice nápor zvládla, bude v pracovních dnech odebírat vzorky o tři hodiny déle a pracoviště bude otevřené i o víkendech.

Hodiny pro antigenní testování rozšiřuje i Fakultní nemocnice Brno. Před odběrovým místem pro pěší, které je u vchodu do nemocnice, se dnes tvořily řady. „Zvýšili jsme kapacitu na 530 testů za den, úplně původně jsme počítali tak se 100 testy. Nakonec ale odebíráme vzorky 12 hodin,“ uvedla mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

V Praze jen málo pozitivních

Několik stovek lidí,kteří si předem elektronicky rezervovali termín, otestovalo odběrové centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové. „Drobné problémy jsme zaznamenali například se zájemci o testy s chybně vyplněnými rodnými čísly. Proto prosíme všechny o důkladnou kontrolu,“ nabádal mluvčí hradecké FN Jakub Sochor. Všechny termíny od neděle 20. prosince do vánočních svátků už jsou v královéhradecké nemocnici obsazené.

Značný zájem o testování byl v Praze, kde se i tvořily fronty. Asi půl hodiny čekali lidé u polikliniky na Chodově. Už před 7:00 čekalo na spuštění odběrů zhruba 20 lidí v Thomayerově nemocnici v pražské Krči. Kolem 08:00 už se fronta netvořila a lidé čekali jen uvnitř pavilonu.

Podle informací z některých odběrových míst, pozitivní test mělo v Praze jen málo lidí. Například na pobočkách společnosti EUC evidovali kolem 15:30 zhruba pět procent pozitivních z 363 provedených testů.

Ne všechny ordinace mají zájem

Ne všichni zájemci o test na koronavirus ale musí zamířit do nemocnice. Olomoucký kraj ve spolupráci s FN Olomouc a hasiči ráno vyslal do hůře dostupných částí regionu mobilní tým. Ve středu působil na Konicku u Prostějova. „Následovat budou v rychlém sledu Jesenicko a Litovelsko,“ tvrdil mluvčí olomoucké nemocnice Adam Fritscher.

Testovat můžou i někteří praktičtí lékaři. Ne všechny ordinace ale mají zájem. „Když to doktorky počítaly, zjistili jsme, že to pojišťovna adekvátně nezaplatí, muselo by to být po ordinační době. Já jako sestra bych se musela kompletně obléct do ochranného obleku, test trvá 20 minut, potom bych musela všem telefonovat výsledky. K tomu je potřeba přičíst hromadu infekčního odpadu a dezinfekce celé ordinace,“ vysvětlila sestra z jedné z přerovských ordinací.

KAM DÁL: Nejvěrnější psí plemena vás nikdy nenechají na holičkách. Která to jsou?