Města na Berounsku chtějí omezit tranzitní dopravu. Zřejmě jim to vyjde

Města na Berounsku usilují o omezení tranzitní dopravy na silnici II/605, která vede podél plzeňské dálnice D5. Na silnici by podle nich neměla jezdit auta nad 12 tun. Zástupci radnic požadavek projednali s krajským odborem dopravy, který s ním souhlasí. Potvrdil to místostarosta Berouna Michal Mišina. Podle informací z krajského úřadu by omezení mohlo být zavedeno do konce roku.