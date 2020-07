Letní zmatky na Karlově náměstí. Řidiči by se mu měli raději vyhnout

Na pražském Karlově náměstí začne městská Technická správa komunikací tuto sobotu s opravami silnic a chodníků, a to konkrétně na křižovatce náměstí s Resslovou ulicí. Práce mají trvat do konce srpna, průjezd pro auta bude zachován, ale omezen.

Jde o první z plánovaných oprav komunikací po obvodu náměstí, které budou pokračovat i v dalším roce. Poté má přijít na řadu přeměna centrálního parku.

Dopravní omezení

Úpravy budou zahrnovat výměnu povrchů, vytvoření bezbariérových přechodů pro chodce a vysazení nových stromů. Mluvčí TSK Barbora Lišková uvedla, že křižovatka s Resslovou ulicí nebude pro auta úplně uzavřena, ale průjezd bude sveden do méně pruhů a je možné, že po nezbytnou dobu nepůjde vjet do vybraných ulic.

Lépe jet jinudy

Lepší proto podle mluvčí bude místo objet. „Pro tuto konkrétní etapu lze využít trasu po komunikacích Odborů, Myslíkova a Masarykovo nábřeží a dále ve směru jízdy. Pokud není cílem vaší cesty centrum metropole, doporučujeme se místu úplně vyhnout a využít možných širších dopravních vazeb, jako například Severojižní magistrály či části Městského okruhu,“ uvedla.

Pokračování za rok

Další opravy silnic a chodníků po obvodu náměstí by měly následovat v příštím roce. Město zároveň delší dobu připravuje rekonstrukci parku, který tvoří samotné náměstí. Podle vybraného návrhu v něm budou upraveny trasy cest, aby umožnily jednodušší průchod zejména od vstupů do metra k nemocnici či poliklinice. Cesty nebudou asfaltové jako dosud, ale dlážděné. Trávníky budou zachovány. V jižní části má vzniknout kavárna a dětské hřiště a v prostřední části by mohly být květinové záhony.

Karlovo náměstí, dříve zvané Dobytčí trh, je s rozlohou 80 550 metrů čtverečních největším náměstím v Česku a jedním z největších v Evropě. Na délku měří 510 metrů a na šířku 130 metrů. Ve středu náměstí stála od roku 1300 kruhová kaple Božího těla, ve které byly vystavovány říšské korunovační klenoty, zbořena byla roku 1791.

