Miloš Zeman by důsledně pokutoval lidi za nenošení roušek, Prymulu označil za "řezníka"

Prezident Miloš Zeman by důsledně pokutoval lidi, kteří nenosí roušky. Udělil by jim pokutu 2 000 až 3 000 korun. Řekl to dnes serveru Blesk.cz. Prezident zopakoval, že si Česká republika nemůže dovolit další uzavření ekonomiky. Je proto proti tzv. lockdownu, který by ekonomiku ohrozil. Zeman očekává, že zavedená opatření v podobě tzv. omezení volnočasových aktivit se ze 14 dnů protáhnou minimálně na měsíc.