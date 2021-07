Ministr Vojtěch kazí Čechům dovolenou: Očkování ještě neplatí, zodpovědnost si strčte za klobouk

Pravidla pro očkované v Česku se mění od chvíle, kdy byla první paleta očkovací látky do Česka slavnostně přivezena. Nejprve se nemohli odborníci shodnout na tom, kolik injekcí lze z jedné ampulky vytáhnout. Nakonec to za ně rozhodnul premiér Andrej Babiš, který nařídil z pěti dávek vyčarovat šest. Původní plán rozestupu 21 dní mezi první a druhou vakcinou vzal za své poté, co v Česku nastal její extrémní nedostatek. Tedy jen pár dnů po vpichu první odměrky do ramene šéfa vládního kabinetu.

Hlavně zvládnout timing

Prakticky celé jaro se praktikoval nový systém - 42 dní mezi prvním a druhým datem u látek s nutností dvojnásobné dávky. Navíc téměř bez možnosti zvolit si náhradní nebo jiný termín druhé aplikace. Zodpovědní občané Česka se systému přizpůsobili. Podle termínů pro různé věkové skupiny, průběžně vyhlašovaných vládou, se do systému registrovali ti, kterým není lhostejné zdraví vlastní, ale i spoluobčanů. Mnozí také počítali a plánovali bedlivě timing, kterým by se strefili do ministerstvem zdravotnictví naplánovaných podmínek a svých dovolených. Využít výhody očkování během cest se zdálo být výhodné. Ke zkrácení období mezi dvěma dávkami nedošlo ani po apelu odborných kapacit, které počátkem června tlačily na ministra, že tento krok může velmi účinně předejít šíření mutací. V tu dobu se začala v Evropě stále častěji objevovat indická mutace delta. Ke zkrácení času alespoň o 8 dní došlo až v tomto týdnu.

Druhou dávku vakcíny Comirnaty je možné nově podstoupit v rozmezí mezi 34-42. dnem od 1. termínu. To znamená, máte termín pro druhou dávku, ale nevyhovuje vám. Zavolejte na linku 1221, kde vám ho pomohou v rozmezí 8 dnů změnit. Hledáme cesty, jak očkování maximálně zpřístupnit. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) June 28, 2021

Máte děti? Bez testů se neobejdete

První studená sprcha pro zodpovědný milion obyvatel ve věku 35+ přišla ve chvíli, kdy se na ministerstvo vrátil Adam Vojtěch. Ten po pár dnech vyhlásil podmínky fungování dětí během prázdnin. Testy - netesty na táborech snad nemá smysl ani komentovat, jen toto usnesení se měnilo pětkrát během několika dnů. Každopádně velkorysé plány, jak si budou očkovaní Češi s dětmi užívat prázdninové radovánky bezstarostně, vzalo za své. Neočkované děti, tedy osoby ve věku 6 - 16 let, musí mít v Česku platný negativní test téměř všude - při návštěvě kina, bazénu, v restauraci, v zábavním parku nebo na festivalu. Od 1. července se této povinnosti vyhnou děti ve věku od 12 let, které podstoupí očkování. Ty mladší mají prostě smůlu - vakcina pro ně nebyla doteď vyvinuta - a jejich rodiče také, neboť se žádná slibovaná svoboda nekoná. Tedy pokud se nerozhodnou nechat děti o prázdninách zavřené doma a nevyrazí si užívat sami.

Podraz na zodpovědné

Tento scénář platil až do posledního školního dne. Kvůli "nečekanému masivnímu navýšení nových pozitivních osob" (za den přibylo 160 pozitivních v celém Česku) navrhnul Adam Vojtěch zcela nový harmonogram platnosti očkování. Na vládu přinesl návrh, aby milionu zodpovědných očkovaných obyvatel ve věku 16+, který má v současné době za sebou buďto první dávku před 21 dny nebo již druhou dávku vakcíny, nebyla tato ochrana uznána. V novém nařízení hodlá posunout plné uznání vakcinace až 14 dní po druhé dávce. Zkomplikuje se vám tím ze dne na den dovolená nebo prázdninový program? Zdá se vám to jako nehorázný podraz?

Kvůli šíření delta mutace budu ve čtvrtek na mimořádné vládě navrhovat, aby lidé očkovaní jen jednou dávkou prokazovali bezinfekčnost negativním testem. Po první dávce vakcíny je totiž účinnost jen 33 %. A to není s ohledem na mutace dostatečné. Musíme být obezřetní. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) June 29, 2021

Zlobit se je asi to jediné, co s tím můžete dělat. Pokud tento Vojtěchův nápad v nejexponovanějším termínu dovolených vláda schválí, dostanou se tak statisíce lidí během prvních 14 dnů prázdnin, a někteří dokonce během celého července do situace, kdy jim vakcína v těle bude k ničemu a budou muset neustále podstupovat testy.

Motivace k očkování neexistuje

Tento vzkaz od ministra zdravotnictví českým občanům je naprosto skandální. Zvlášť ve chvíli, kdy celé Česko potřebuje, aby se proočkovalo alespoň 70 % popluace k vytvoření kolektivní ochrany před covidem 19. Má snad být pro nerozhodnuté lidi motivací vládní přístup, kdy se nedá věřit jedinému jejímu slibu? A čeho se dočkáme na podzim? Bude se po již očkovaných vyžadovat třetí, čtvrtá dávka? Nebo snad přeočkování kombinací vakcín Astra Zeneca a Pfizer, což se podle výzkumů ukázalo být v těchto dnech jako nejúčinnější varianta ochrany před mutacemi koronaviru? Vláda zřejmě stále nepochopila, že konzistentní přístup a pravidla budují důvěru. A tou se tedy kabinet Andreje Babiše v případě zvládání očkování v Česku ohánět nemůže.

KAM DÁL: Mynář z Hradu neoprávněné dotace vracet nemusí. Zemanova kritika si ministerstvo financí podalo okamžitě.